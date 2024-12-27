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Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать российских моряков
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать российских моряков - 27.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать российских моряков
Европе нельзя прощать случай со спасением российских моряков на судне Ursa Major, которых отказалось взять на борт судно под норвежским флагом. Об этом в своем... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:05+0300
2024-12-27T10:05+0300
2024-12-27T10:17+0300
политика
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европе нельзя прощать случай со спасением российских моряков на судне Ursa Major, которых отказалось взять на борт судно под норвежским флагом. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Ранее "Оборонлогистика" сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих российских моряков по неизвестной причине."Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!", - отметил политик.Ранее сообщалось, что судно Ursa Major затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании. Согласно данным MarineTraffic, судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга и должно было прибыть в порт Владивостока.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать российских моряков
Медведев о норвежцах, которые отказались спасать моряков из РФ: прощать нельзя
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Европе нельзя прощать случай со спасением российских моряков на судне Ursa Major, которых отказалось взять на борт судно под норвежским флагом. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее "Оборонлогистика" сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих российских моряков по неизвестной причине.
"Почему так жёстко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!", - отметил политик.
Ранее сообщалось, что судно Ursa Major затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании. Согласно данным MarineTraffic, судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга и должно было прибыть в порт Владивостока.
Тонущий экипаж "Урса Майор" спасло испанское судно Salvamar Drago