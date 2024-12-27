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Генсек НАТО пообещал усилить присутствие альянса в Балтийском море
Генсек НАТО пообещал усилить присутствие альянса в Балтийском море - 27.12.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО пообещал усилить присутствие альянса в Балтийском море
Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие в Балтийском море после инцидента с электрокабелем. Такое заявление сделал генеральный секретарь... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:31+0300
2024-12-27T13:31+0300
2024-12-27T13:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие в Балтийском море после инцидента с электрокабелем. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте.Об этом он сообщил после переговоров с финским лидером Александром Стуббом.Ранее сообщалось, что кабель связи EstLink 2, расположенный между Финляндией и Эстонией, отключилась на этой неделе. Отмечалось, что причина возникшей неисправности неизвестна. По данным финской полиции, изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
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россия, нато
Генсек НАТО пообещал усилить присутствие альянса в Балтийском море
Генсек НАТО Рютте обещает усилить присутствие альянса в Балтийском море
БРЮССЕЛЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие в Балтийском море после инцидента с электрокабелем. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте.
Об этом он сообщил после переговоров с финским лидером Александром Стуббом.
Ранее сообщалось, что кабель связи EstLink 2, расположенный между Финляндией и Эстонией, отключилась на этой неделе. Отмечалось, что причина возникшей неисправности неизвестна. По данным финской полиции, изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
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