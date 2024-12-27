https://1prime.ru/20241227/putin-853911711.html

"Совершенно прав". В Европе отреагировали на заявление Путина о Байдене

"Совершенно прав". В Европе отреагировали на заявление Путина о Байдене - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Совершенно прав". В Европе отреагировали на заявление Путина о Байдене

Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что президент США Джо Байден еще в 2021 году предложил ему отсрочить принятие Украины в... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T17:00+0300

2024-12-27T17:00+0300

2024-12-27T17:05+0300

политика

владимир путин

нато

украина

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что президент США Джо Байден еще в 2021 году предложил ему отсрочить принятие Украины в Североатлантический альянс на 10-15 лет. Российский лидер, по его собственным словам, ответил, что если Российская Федерация даст согласие, Соединенные Штаты подготовят Украину и примут в НАТО, а с исторической точки зрения 10-15 лет - это мгновение. Видимо, на читателей французского издания Le Figaro рассказ Путина произвел впечатление, и они бурно его обсудили в комментариях.Пользователя с ником Tiesse Di Hoye при желании можно было бы объявить популяризатором "кремлевского нарратива": "В коммюнике НАТО по итогам саммита в мае 2008 года прямо говорилось о принятии решения о вступлении в блок Грузии и Украины. Срок не был указан, но именно после этого заявления Атлантического альянса напряженность росла вплоть до нынешнего конфликта".При этом другой комментатор - Drabmaz - усомнился, что рассказу Путина стоит придавать большое значение: "Как будто американский президент в одиночку принимает решение о членстве в НАТО…"Однако пользователь с ником al core попытался раскрыть предыдущему комментатору глаза на действительность: "Американцы в Европе решают все".Еще один пользователь - Expat62 0- разразился беспощадным по отношению к Киеву анализом и соответствующим прогнозом: "Украину точно никогда не возьмут в НАТО, потому что требуется единогласное решение всех стран, а на данный момент 50% членов против этого. Украина была доверенным лицом США в их войне против России, ее роль сыграна".Был беспощадным и Berrichon75: "Путин совершенно прав".При этом комментатор Diogène не смог обойти вниманием ментальное здоровье американского лидера и в известной степени попытался его оправдать: "Байден с самого начала говорил не пойми что. The Wall Street Journal подтвердила это..."В свою очередь Anonyme признал бессмысленность политики Запада в отношении Украины: "Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии. Создавать там базы может оказаться пустой тратой сил и средств, даже в краткосрочной перспективе".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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владимир путин, нато, украина