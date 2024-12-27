https://1prime.ru/20241227/sanktsii-853909990.html

"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России

"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T16:19+0300

2024-12-27T16:19+0300

2024-12-27T16:19+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы. Об этом он написал в социальной сети Х."Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?", — отметил Малинен.Вопрос был задан в ответ на заявление главы Еврокомиссии в связи с информацией о прекращении транзита российского газа через Украину.Соглашение о транзите газа, заключенное в 2019 году, истекает в конце декабря, и Украина не собирается его продлевать. Это может привести к увеличению цен на газ, которые уже достигли 500 долларов за тысячу кубометров в начале недели. В прошлом году по маршруту через Украину было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5 процента от общего потребления в ЕС.

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