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"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:19+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы. Об этом он написал в социальной сети Х."Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?", — отметил Малинен.Вопрос был задан в ответ на заявление главы Еврокомиссии в связи с информацией о прекращении транзита российского газа через Украину.Соглашение о транзите газа, заключенное в 2019 году, истекает в конце декабря, и Украина не собирается его продлевать. Это может привести к увеличению цен на газ, которые уже достигли 500 долларов за тысячу кубометров в начале недели. В прошлом году по маршруту через Украину было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕК
"Больше проблем". Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
Профессор Малинен задал фон дер Ляйен неудобный вопрос из-за санкций против РФ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ.
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос из-за санкций против Москвы. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?", — отметил Малинен.
Вопрос был задан в ответ на заявление главы Еврокомиссии в связи с информацией о прекращении транзита российского газа через Украину.
Соглашение о транзите газа, заключенное в 2019 году, истекает в конце декабря, и Украина не собирается его продлевать. Это может привести к увеличению цен на газ, которые уже достигли 500 долларов за тысячу кубометров в начале недели. В прошлом году по маршруту через Украину было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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