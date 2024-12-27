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В Финляндии резко отреагировали на инцидент с экипажем "Урса Майор" - 27.12.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии резко отреагировали на инцидент с экипажем "Урса Майор"
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с экипажем "Урса Майор" - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с экипажем "Урса Майор"
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского судна "Урса... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:38+0300
2024-12-27T13:38+0300
финляндия
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МОСКВА, 27дек - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского судна "Урса Майор". Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X."Люди становятся крайне ненормальными и злыми", — отметил Малинен.Судно Oslo Carrier 3 было рядом с местом крушения "Урса Майор", но отказалось принять на борт моряков в шлюпке. Группа компаний "Оборонлогистика" назвала это грубым нарушением международной конвенции о спасении. Спасение экипажа было осуществлено испанским судном Salvamar Drago.Ранее сообщалось, что судно "Урса Майор" затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании.
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финляндия
ФИНЛЯНДИЯ
13:38 27.12.2024
 
В Финляндии резко отреагировали на инцидент с экипажем "Урса Майор"

Профессор Малинен осудил норвежцев за отказ спасать экипаж "Урса Майор"

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 27дек - ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал норвежских моряков за отказ спасать экипаж российского судна "Урса Майор". Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"Люди становятся крайне ненормальными и злыми", — отметил Малинен.
Судно Oslo Carrier 3 было рядом с местом крушения "Урса Майор", но отказалось принять на борт моряков в шлюпке. Группа компаний "Оборонлогистика" назвала это грубым нарушением международной конвенции о спасении. Спасение экипажа было осуществлено испанским судном Salvamar Drago.
Ранее сообщалось, что судно "Урса Майор" затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании.
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В Кремле осудили отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор"
12:58
 
ФИНЛЯНДИЯ
 
 
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