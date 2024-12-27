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Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют
Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют - 27.12.2024, ПРАЙМ
Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют
Банк России с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:40+0300
2024-12-27T12:58+0300
банк россии
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, говорится в сообщении регулятора."Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", - отмечают в ЦБ.Согласно указу Банка России, теперь можно использовать кросс-курсы для расчета курсов валют, если данные о торговле определенной валютной парой недоступны. Целью этих изменений является обеспечение прозрачности механизма расчета официальных курсов.Банк России также опубликовал на своем сайте список валют и методы, используемые для установления их курсов. Регулятор будет следить за изменениями в структуре валютного рынка и в случае необходимости будет уточнять механизм определения официальных курсов с целью обеспечения их репрезентативности как индикатора рыночных условий.
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Банк России
12:40 27.12.2024 (обновлено: 12:58 27.12.2024)
 
Банк России будет по-новому устанавливать официальные курсы валют

ЦБ с 27 декабря установит курсы валют на основе биржевых и внебиржевых данных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Банк России с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", - отмечают в ЦБ.
Согласно указу Банка России, теперь можно использовать кросс-курсы для расчета курсов валют, если данные о торговле определенной валютной парой недоступны. Целью этих изменений является обеспечение прозрачности механизма расчета официальных курсов.
Банк России также опубликовал на своем сайте список валют и методы, используемые для установления их курсов. Регулятор будет следить за изменениями в структуре валютного рынка и в случае необходимости будет уточнять механизм определения официальных курсов с целью обеспечения их репрезентативности как индикатора рыночных условий.
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