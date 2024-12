https://1prime.ru/20241227/yandeks-853903627.html

"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!"

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", он выделен в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами, говорится в сообщении компании. "Яндекс" приобрел сервис "Бери заряд!" и выделяет его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами Яндекс Go - каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление возглавит операционный директор Яндекс Go Артем Молчанов. Сотрудники "Бери заряд!" продолжат развивать сервис под его руководством", - сообщила компания. "Сервис кратно растет каждый год – сейчас у нас уже 40 000 зарядных станций и 6 миллионов пользователей, по итогам года ожидаем удвоение выручки. Рассчитываем, что с экспертизой и ресурсами "Яндекса" компания и ее аудитория будут расти еще быстрее", - прокомментировал основатель сервиса "Бери заряд!" Кирилл Кулаков. Команда нового бизнес-направления "Яндекса" займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Планируется привлечение новых партнеров на условиях франшизы, отмечается в сообщении. Компания планирует вложить в распространение зарядных станций с пауэрбанками более 2 миллиардов рублей в ближайшие два года. Сервис аренды зарядок появится в приложении "Яндекс Go" в первом квартале 2025 года. "Бери заряд!" - это сервис, который предоставляет возможность взять в аренду пауэрбанк для зарядки смартфонов или ноутбуков в кафе, клубах и торговых центрах. Он появился в 2018 году в Москве, в дальнейшем распространился по другим городам России.

