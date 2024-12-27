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"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!" - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!"
"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!" - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!"
"Яндекс" приобрел сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", он выделен в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами, говорится в сообщении | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:26+0300
2024-12-27T12:26+0300
россия
яндекс
пауэр-банк
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", он выделен в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами, говорится в сообщении компании. "Яндекс" приобрел сервис "Бери заряд!" и выделяет его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами Яндекс Go - каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление возглавит операционный директор Яндекс Go Артем Молчанов. Сотрудники "Бери заряд!" продолжат развивать сервис под его руководством", - сообщила компания. "Сервис кратно растет каждый год – сейчас у нас уже 40 000 зарядных станций и 6 миллионов пользователей, по итогам года ожидаем удвоение выручки. Рассчитываем, что с экспертизой и ресурсами "Яндекса" компания и ее аудитория будут расти еще быстрее", - прокомментировал основатель сервиса "Бери заряд!" Кирилл Кулаков. Команда нового бизнес-направления "Яндекса" займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Планируется привлечение новых партнеров на условиях франшизы, отмечается в сообщении. Компания планирует вложить в распространение зарядных станций с пауэрбанками более 2 миллиардов рублей в ближайшие два года. Сервис аренды зарядок появится в приложении "Яндекс Go" в первом квартале 2025 года. "Бери заряд!" - это сервис, который предоставляет возможность взять в аренду пауэрбанк для зарядки смартфонов или ноутбуков в кафе, клубах и торговых центрах. Он появился в 2018 году в Москве, в дальнейшем распространился по другим городам России.
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россия, яндекс, пауэр-банк
РОССИЯ, Яндекс, пауэр-банк
12:26 27.12.2024
 
"Яндекс" выкупил сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!"

"Яндекс" приобрел сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!"

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" приобрел сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", он выделен в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами, говорится в сообщении компании.
"Яндекс" приобрел сервис "Бери заряд!" и выделяет его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами Яндекс Go - каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление возглавит операционный директор Яндекс Go Артем Молчанов. Сотрудники "Бери заряд!" продолжат развивать сервис под его руководством", - сообщила компания.
"Сервис кратно растет каждый год – сейчас у нас уже 40 000 зарядных станций и 6 миллионов пользователей, по итогам года ожидаем удвоение выручки. Рассчитываем, что с экспертизой и ресурсами "Яндекса" компания и ее аудитория будут расти еще быстрее", - прокомментировал основатель сервиса "Бери заряд!" Кирилл Кулаков.
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Команда нового бизнес-направления "Яндекса" займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Планируется привлечение новых партнеров на условиях франшизы, отмечается в сообщении.
Компания планирует вложить в распространение зарядных станций с пауэрбанками более 2 миллиардов рублей в ближайшие два года. Сервис аренды зарядок появится в приложении "Яндекс Go" в первом квартале 2025 года.
"Бери заряд!" - это сервис, который предоставляет возможность взять в аренду пауэрбанк для зарядки смартфонов или ноутбуков в кафе, клубах и торговых центрах. Он появился в 2018 году в Москве, в дальнейшем распространился по другим городам России.
 
РОССИЯЯндекспауэр-банк
 
 
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