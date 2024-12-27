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"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море
"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море
"Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров, которые устраняют последствия разлива мазута в Керченском проливе: сервисы помогут с решением... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:10+0300
2024-12-27T15:10+0300
2024-12-27T15:10+0300
россия
черное море
разлив нефтепродуктов
яндекс
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров, которые устраняют последствия разлива мазута в Керченском проливе: сервисы помогут с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием - через специальные промокоды, которые можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг, говорится в релизе компании. "Яндекс" выделит 15 миллионов рублей на поддержку добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива мазута в Керченском проливе. Сервисы компании помогут местным волонтерам и тем, кто приехал из других городов, с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием. Для этого выпустят специальные промокоды: их можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг", - сказали в компании. Так, "Яндекс Путешествия" помогут иногородним волонтерам с жильем, они смогут остановиться в отелях, гостевых домах и апартаментах Анапы и окрестностей. А через "Яндекс Еду" добровольцы смогут заказать еду из ресторанов и кафе, продукты из магазинов и лекарства из аптек. Добираться до побережья волонтеры смогут на такси "Яндекса", через него же они смогут оформлять доставку необходимых предметов по городу - например, респираторов и экипировки. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в единый координационный волонтерский центр по адресу Краснодарский край, с. Витязево, Черноморская улица, дом 120Б. Также добровольцы могут запросить промокод, заполнив форму на сайте фонда-партнера социального проекта Яндекса "Помощь рядом". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.
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россия, черное море, разлив нефтепродуктов, яндекс
РОССИЯ, Черное море, разлив нефтепродуктов, Яндекс
"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море
"Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров на Черном море
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров, которые устраняют последствия разлива мазута в Керченском проливе: сервисы помогут с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием - через специальные промокоды, которые можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг, говорится в релизе компании.
"Яндекс" выделит 15 миллионов рублей на поддержку добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива мазута в Керченском проливе. Сервисы компании помогут местным волонтерам и тем, кто приехал из других городов, с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием. Для этого выпустят специальные промокоды: их можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг", - сказали в компании.
Так, "Яндекс Путешествия" помогут иногородним волонтерам с жильем, они смогут остановиться в отелях, гостевых домах и апартаментах Анапы и окрестностей. А через "Яндекс Еду" добровольцы смогут заказать еду из ресторанов и кафе, продукты из магазинов и лекарства из аптек. Добираться до побережья волонтеры смогут на такси "Яндекса", через него же они смогут оформлять доставку необходимых предметов по городу - например, респираторов и экипировки.
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в единый координационный волонтерский центр по адресу Краснодарский край, с. Витязево, Черноморская улица, дом 120Б. Также добровольцы могут запросить промокод, заполнив форму на сайте фонда-партнера социального проекта Яндекса "Помощь рядом".
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.