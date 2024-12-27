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"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море

"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" направит средства на помощь волонтерам на Черном море

"Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров, которые устраняют последствия разлива мазута в Керченском проливе: сервисы помогут с решением... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:10+0300

2024-12-27T15:10+0300

2024-12-27T15:10+0300

россия

черное море

разлив нефтепродуктов

яндекс

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" направит 15 миллионов рублей на поддержку волонтеров, которые устраняют последствия разлива мазута в Керченском проливе: сервисы помогут с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием - через специальные промокоды, которые можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг, говорится в релизе компании. "Яндекс" выделит 15 миллионов рублей на поддержку добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива мазута в Керченском проливе. Сервисы компании помогут местным волонтерам и тем, кто приехал из других городов, с решением бытовых задач - питанием, транспортом и проживанием. Для этого выпустят специальные промокоды: их можно будет использовать при заказе нужных товаров и услуг", - сказали в компании. Так, "Яндекс Путешествия" помогут иногородним волонтерам с жильем, они смогут остановиться в отелях, гостевых домах и апартаментах Анапы и окрестностей. А через "Яндекс Еду" добровольцы смогут заказать еду из ресторанов и кафе, продукты из магазинов и лекарства из аптек. Добираться до побережья волонтеры смогут на такси "Яндекса", через него же они смогут оформлять доставку необходимых предметов по городу - например, респираторов и экипировки. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в единый координационный волонтерский центр по адресу Краснодарский край, с. Витязево, Черноморская улица, дом 120Б. Также добровольцы могут запросить промокод, заполнив форму на сайте фонда-партнера социального проекта Яндекса "Помощь рядом". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.

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черное море

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россия, черное море, разлив нефтепродуктов, яндекс