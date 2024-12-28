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В долг и без процентов. Раскрыта новая уловка кредиторов

В долг и без процентов. Раскрыта новая уловка кредиторов - 28.12.2024, ПРАЙМ

В долг и без процентов. Раскрыта новая уловка кредиторов

После того, как ЦБ ужесточил лимиты по выдачам кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой микрофинансовые организации (МФО) стали активно использовать... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T02:02+0300

2024-12-28T02:02+0300

2024-12-28T02:02+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. После того, как ЦБ ужесточил лимиты по выдачам кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой микрофинансовые организации (МФО) стали активно использовать "беспроцентные займы" для привлечения новых клиентов. Как работает схема и является ли она обманной, рассказывает агентству "Прайм" Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG PartnersПо данной схеме если заемщик МФО не погасит долг в льготный период, он будет обязан выплатить значительные проценты. Нельзя сказать, что это обман или введение в заблуждение, потому что вся информация прописана в договоре."Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации", - поясняет Гусятникова.Займы действительно являются беспроцентными, но только в течение очень ограниченного льготного периода, который обычно исчисляется несколькими днями. Вернуть долг в такой короткий срок, как правило, никто не может. После окончания льготного периода начинают начислять большие проценты.За погашение долга в течение беспроцентного периоды МФО берут комиссию, если заемщик вносит платежи через личный кабинет, но существуют и бесплатные способы. Чтобы о них узнать, опять же, надо прочитать договор.Как напоминает юрист, подобная ситуация в свое время была с беспроцентными кредитами на бытовую технику якобы в рассрочку."При подробном изучении договора выяснялось, что, как правило, цена на товар оказывалась выше при использовании рассрочки или беспроцентного кредита. Это и были те самые проценты, которые финансовая организация должна была получить, выдавая заем", - говорит Гусятникова.МФО, как и банки – это коммерческие организации, деятельность которых направлена на получение прибыли. Поэтому работать себе в убыток, чтобы раздавать населению беспроцентные кредиты они никогда не будут. "Если вам что-то предлагают бесплатно, значит, цена будет выше в чем-то другом. Это необходимо запомнить", - указывает юрист.И, конечно, главное, - внимательно изучать договор, чтобы понимать на что вы соглашаетесь, тогда вы хотя бы сможете защититься от неприятных сюрпризов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, полина гусятникова, pg partners, мфо