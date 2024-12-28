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Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян
Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян - 28.12.2024, ПРАЙМ
Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян
Корректировки в правилах временного пребывания граждан России в Азербайджане могут внести "в ближайшие дни". Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:15+0300
2024-12-28T14:15+0300
2024-12-28T14:15+0300
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БАКУ, 28 дек - ПРАЙМ. Корректировки в правилах временного пребывания граждан России в Азербайджане могут внести "в ближайшие дни". Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в РФ, рассматриваются в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана. "Как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности. В ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана" — сказал Гаджизаде.
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Политика, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, россияне
Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян
МИД Азербайджана: Баку изменит правила временного пребывания россиян в стране
БАКУ, 28 дек - ПРАЙМ. Корректировки в правилах временного пребывания граждан России в Азербайджане могут внести "в ближайшие дни". Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в РФ, рассматриваются в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана.
"Как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности. В ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана" — сказал Гаджизаде.
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