https://1prime.ru/20241228/siriya-853921706.html

В СВР обозначили истинные цели США в Сирии

В СВР обозначили истинные цели США в Сирии - 28.12.2024, ПРАЙМ

В СВР обозначили истинные цели США в Сирии

США планируют продолжить оккупацию нефтеносных районов Сирии на востоке от реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:02+0300

2024-12-28T10:02+0300

2024-12-28T10:02+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. США планируют продолжить оккупацию нефтеносных районов Сирии на востоке от реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, сказано в сообщении пресс-бюро СВР России.Отмечается, что северо-восточные районы Сирии уже под контролем курдских автономистов, которые поддерживаются США."Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* - нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", - заметили в ведомстве.Согласно данным СВР, администрация США и руководство Великобритании хотят нарушить стабильность в Сирии и вызвать хаос, но российское военное присутствие мешает им.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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