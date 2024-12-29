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Экс-премьер Молдавии прокомментировал энергокризис

Экс-премьер Молдавии прокомментировал энергокризис - 29.12.2024, ПРАЙМ

Экс-премьер Молдавии прокомментировал энергокризис

КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Серьезный кризис в области энергетики разрушил миф о независимости Молдавии от российских энергоресурсов, заявил бывший премьер,... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:40+0300

2024-12-29T14:40+0300

2024-12-29T14:48+0300

энергетика

россия

молдавия

электроэнергия

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Серьезный кризис в области энергетики разрушил миф о независимости Молдавии от российских энергоресурсов, заявил бывший премьер, лидер Партии развития и Объединения Молдавии Ион Кику.Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа."Миф об "энергетической независимости" страны от Российской Федерации, о котором с большой помпой сообщали правительственные деятели, даже после энергетического кризиса 2022 года, был разрушен. Реалии этой зимы показывают, что, несмотря на триумфальные заявления, страна оказалась в глубоком энергетическом кризисе, который имеет серьезные финансовые последствия для населения и экономики, но также сопровождается значительным риском отключений электроэнергии", - говорится в интервью Кику порталу Tribuna.По его словам, 2024 год стал для Молдавии годом разочарования и осознания того, что, несмотря на экономические и социальные трудности, которые пережило большинство граждан, страна не стала более демократичной, независимой и процветающей."Поколеблена вера молдаван в то, что нынешнее правительство и президент Майя Санду хотели и хотят превратить нашу страну в (подлинное) демократическое государство. То, как были организованы и проведены президентские выборы и конституционный референдум в этом году, продемонстрировало, что единственная цель нынешнего режима — остаться у власти любой ценой, в том числе путем фальсификации выборов и нарушения любых демократических стандартов", - заявил экс-премьер.Политик также призвал признать, что ЕС лишь на словах поддерживает реформы в Молдавии. Но политика двойных стандартов в отношении процессов, происходящих в республике, достигла своего пика в 2024 году, а открытое вмешательство высокопоставленных европейских чиновников в избирательную кампанию этого года "стало настоящим вызовом самым элементарным европейским стандартам и нормам".В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://1prime.ru/20241228/moldaviya-853939923.html

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россия, молдавия, электроэнергия