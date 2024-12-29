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Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина
Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина - 29.12.2024, ПРАЙМ
Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина
Россиянин в новогоднюю ночь съедает около 1,2 килограмма еды и выпивает три бокала игристого вина, в среднем это стоит 1,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T14:14+0300
2024-12-29T14:14+0300
2024-12-29T14:14+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Россиянин в новогоднюю ночь съедает около 1,2 килограмма еды и выпивает три бокала игристого вина, в среднем это стоит 1,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Он указал, что в расчет брался новогодний стол на одного человека, который включает разнообразные закуски, в том числе бутерброд с красной икрой и рыбой, порции салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", горячего блюда из говядины с картофелем, а также апельсин и шоколадные конфеты. Общий вес еды - около 1,2 килограмма. В качестве алкогольного сопровождения учтено игристое вино – три бокала по 125 миллилитров, коньяк (125 миллилитров) и пол-литра фруктового сока. "В ноябре 2023 года в среднем по стране стоимость продуктов для приготовления новогоднего стола из перечисленных блюд составила 1 136 рублей в расчете на человека. В ноябре 2024 года аналогичный набор обошелся уже в 1 360 рублей, что на 19,7% дороже. В то же время стоимость корзины может варьироваться от региона к региону и довольно значительно отличаться в зависимости от магазина и качества продуктов", - привел Тренин подсчеты АКРА на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Эксперт уточнил, что почти все позиции, за исключением курицы и яиц, показали рост потребительских цен в 2024 году. Лидерами роста за год стали красная икра, сливочное масло, а также некоторые овощи, например, картофель.
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россия, новый год, акра, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Новый год, АКРА, цены на продукты в России
Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина
АКРА: новогоднее застолье на одного россиянина обойдется в среднем в 1,4 тыс руб
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Россиянин в новогоднюю ночь съедает около 1,2 килограмма еды и выпивает три бокала игристого вина, в среднем это стоит 1,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Он указал, что в расчет брался новогодний стол на одного человека, который включает разнообразные закуски, в том числе бутерброд с красной икрой и рыбой, порции салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", горячего блюда из говядины с картофелем, а также апельсин и шоколадные конфеты. Общий вес еды - около 1,2 килограмма. В качестве алкогольного сопровождения учтено игристое вино – три бокала по 125 миллилитров, коньяк (125 миллилитров) и пол-литра фруктового сока.
"В ноябре 2023 года в среднем по стране стоимость продуктов для приготовления новогоднего стола из перечисленных блюд составила 1 136 рублей в расчете на человека. В ноябре 2024 года аналогичный набор обошелся уже в 1 360 рублей, что на 19,7% дороже. В то же время стоимость корзины может варьироваться от региона к региону и довольно значительно отличаться в зависимости от магазина и качества продуктов", - привел Тренин подсчеты АКРА на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Эксперт уточнил, что почти все позиции, за исключением курицы и яиц, показали рост потребительских цен в 2024 году. Лидерами роста за год стали красная икра, сливочное масло, а также некоторые овощи, например, картофель.
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