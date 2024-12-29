https://1prime.ru/20241229/zastole-853948365.html

Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина

Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина - 29.12.2024, ПРАЙМ

Стала известна средняя стоимость новогоднего застолья для одного россиянина

Россиянин в новогоднюю ночь съедает около 1,2 килограмма еды и выпивает три бокала игристого вина, в среднем это стоит 1,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T14:14+0300

2024-12-29T14:14+0300

2024-12-29T14:14+0300

экономика

россия

новый год

акра

цены на продукты в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/33/832563371_0:135:3156:1910_1920x0_80_0_0_af95c3a50303a43cadb381738108f711.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Россиянин в новогоднюю ночь съедает около 1,2 килограмма еды и выпивает три бокала игристого вина, в среднем это стоит 1,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Он указал, что в расчет брался новогодний стол на одного человека, который включает разнообразные закуски, в том числе бутерброд с красной икрой и рыбой, порции салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", горячего блюда из говядины с картофелем, а также апельсин и шоколадные конфеты. Общий вес еды - около 1,2 килограмма. В качестве алкогольного сопровождения учтено игристое вино – три бокала по 125 миллилитров, коньяк (125 миллилитров) и пол-литра фруктового сока. "В ноябре 2023 года в среднем по стране стоимость продуктов для приготовления новогоднего стола из перечисленных блюд составила 1 136 рублей в расчете на человека. В ноябре 2024 года аналогичный набор обошелся уже в 1 360 рублей, что на 19,7% дороже. В то же время стоимость корзины может варьироваться от региона к региону и довольно значительно отличаться в зависимости от магазина и качества продуктов", - привел Тренин подсчеты АКРА на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Эксперт уточнил, что почти все позиции, за исключением курицы и яиц, показали рост потребительских цен в 2024 году. Лидерами роста за год стали красная икра, сливочное масло, а также некоторые овощи, например, картофель.

https://1prime.ru/20241227/vtb--853896868.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новый год, акра, цены на продукты в россии