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"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев

"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев

Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:34+0300

2024-12-30T17:34+0300

2024-12-30T17:35+0300

политика

сша

дональд трамп

республиканская партия

госдолг сша

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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп.По его словам, продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти "войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы". Трамп считает, что "не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это".Он также отметил, что текущее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда появилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.По мнению Трампа, демократам все равно, где могут оказаться США и "на самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии". "В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил он.Действие потолка госдолга было временно отменено в июне прошлого года с после принятия закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года США вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что страна достигнет потолка госдолга уже с 14 по 23 января и потребуются экстренные меры для избежания дефолта.

https://1prime.ru/20241228/gosdolg-853936871.html

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сша, дональд трамп, республиканская партия, госдолг сша