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"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев
Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:34+0300
2024-12-30T17:34+0300
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политика
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дональд трамп
республиканская партия
госдолг сша
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп.По его словам, продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти "войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы". Трамп считает, что "не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это".Он также отметил, что текущее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда появилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.По мнению Трампа, демократам все равно, где могут оказаться США и "на самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии". "В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил он.Действие потолка госдолга было временно отменено в июне прошлого года с после принятия закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года США вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что страна достигнет потолка госдолга уже с 14 по 23 января и потребуются экстренные меры для избежания дефолта.
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сша, дональд трамп, республиканская партия, госдолг сша
Политика, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, госдолг США
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев
Трамп обвинил республиканцев в самом глупом политическом решении из-за госдолга
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп.
По его словам, продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти "войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы".
Трамп считает, что "не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это".
Он также отметил, что текущее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда появилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.
По мнению Трампа, демократам все равно, где могут оказаться США и "на самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии".
"В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил он.
Действие потолка госдолга было временно отменено в июне прошлого года с после принятия закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года США вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что страна достигнет потолка госдолга уже с 14 по 23 января и потребуются экстренные меры для избежания дефолта.
Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США