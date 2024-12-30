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"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев - 30.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241230/tramp-853966059.html
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев
Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:34+0300
2024-12-30T17:35+0300
политика
сша
дональд трамп
республиканская партия
госдолг сша
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп.По его словам, продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти "войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы". Трамп считает, что "не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это".Он также отметил, что текущее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда появилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.По мнению Трампа, демократам все равно, где могут оказаться США и "на самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии". "В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил он.Действие потолка госдолга было временно отменено в июне прошлого года с после принятия закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года США вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что страна достигнет потолка госдолга уже с 14 по 23 января и потребуются экстренные меры для избежания дефолта.
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сша, дональд трамп, республиканская партия, госдолг сша
Политика, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, госдолг США
17:34 30.12.2024 (обновлено: 17:35 30.12.2024)
 
"Не было причин": Трамп заявил о глупом политическом решении республиканцев

Трамп обвинил республиканцев в самом глупом политическом решении из-за госдолга

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Принятые в отношении госдолга меры являются одним из самых глупых политических решений Республиканской партии, заявил в соцсети Truth Socia одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп.
По его словам, продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти "войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы".
Трамп считает, что "не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это".
Он также отметил, что текущее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда появилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.
По мнению Трампа, демократам все равно, где могут оказаться США и "на самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии".
"В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил он.
Действие потолка госдолга было временно отменено в июне прошлого года с после принятия закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года США вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что страна достигнет потолка госдолга уже с 14 по 23 января и потребуются экстренные меры для избежания дефолта.
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Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США
28 декабря, 17:13
 
ПолитикаСШАДональд ТрампРеспубликанская партиягосдолг США
 
 
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