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В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа

В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа - 31.12.2024, ПРАЙМ

В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа

Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной с 1 января 2025 года его транзита из России. Решение Киева об остановке навредит Европе. Об этом заявили... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T17:45+0300

2024-12-31T17:45+0300

2024-12-31T17:45+0300

политика

словакия

украина

европа

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 31 дек - ПРАЙМ. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной с 1 января 2025 года его транзита из России. Решение Киева об остановке навредит Европе. Об этом заявили в Министерстве экономики Словакии. Согласно сообщению на сайте ведомства, остановка транзита газа из РФ через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Отмечается, что решение Киева негативно повлияет и на Словакию. При этом российский газ будет поступать в Европу по другим маршрутам, "поскольку в отношении него никаких санкций не введено". "Негативные последствия этого шага, кроме Словакии и других европейских стран, коснутся и самой Украины, которая также потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к нелогичному шагу со стороны Украины и имеет подготовленные достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год", — сказано в информации на сайте ведомства. Также отмечается, что, если вопрос с транзитом российского газа не будет решен, то Европа столкнется со сложной ситуацией перед началом отопительного сезона в следующем году. По данным министерства, несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии". В ведомстве пояснили, что только при платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, газовые компании в Словакии заплатят примерно на 177 миллионов евро больше. Минэкономики Словакии напомнило, что страна потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, идущего с Украины дальше на запад. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского союза. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Владимир Зеленский также отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.

https://1prime.ru/20241230/gaz-853969291.html

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словакия, украина, европа, транзит газа через украину