Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241231/tranzit-853984787.html
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа - 31.12.2024, ПРАЙМ
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа
Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной с 1 января 2025 года его транзита из России. Решение Киева об остановке навредит Европе. Об этом заявили... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T17:45+0300
2024-12-31T17:45+0300
политика
словакия
украина
европа
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75302/98/753029842_8:0:600:333_1920x0_80_0_0_b1d6f4c581505e65b71ce1d2bce388e9.jpg
БРАТИСЛАВА, 31 дек - ПРАЙМ. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной с 1 января 2025 года его транзита из России. Решение Киева об остановке навредит Европе. Об этом заявили в Министерстве экономики Словакии. Согласно сообщению на сайте ведомства, остановка транзита газа из РФ через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Отмечается, что решение Киева негативно повлияет и на Словакию. При этом российский газ будет поступать в Европу по другим маршрутам, "поскольку в отношении него никаких санкций не введено". "Негативные последствия этого шага, кроме Словакии и других европейских стран, коснутся и самой Украины, которая также потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к нелогичному шагу со стороны Украины и имеет подготовленные достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год", — сказано в информации на сайте ведомства. Также отмечается, что, если вопрос с транзитом российского газа не будет решен, то Европа столкнется со сложной ситуацией перед началом отопительного сезона в следующем году. По данным министерства, несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии". В ведомстве пояснили, что только при платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, газовые компании в Словакии заплатят примерно на 177 миллионов евро больше. Минэкономики Словакии напомнило, что страна потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, идущего с Украины дальше на запад. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского союза. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Владимир Зеленский также отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://1prime.ru/20241230/gaz-853969291.html
словакия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75302/98/753029842_156:0:600:333_1920x0_80_0_0_0750553965bddce8da961971e0a2dc04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, украина, европа, транзит газа через украину
Политика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, транзит газа через Украину
17:45 31.12.2024
 
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа

Минэкономики Словакии: решение Киева об остановке транзита газа навредит Европе

" Газ
 Газ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 31 дек - ПРАЙМ. Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной с 1 января 2025 года его транзита из России. Решение Киева об остановке навредит Европе. Об этом заявили в Министерстве экономики Словакии.
Согласно сообщению на сайте ведомства, остановка транзита газа из РФ через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике.
Отмечается, что решение Киева негативно повлияет и на Словакию. При этом российский газ будет поступать в Европу по другим маршрутам, "поскольку в отношении него никаких санкций не введено".
"Негативные последствия этого шага, кроме Словакии и других европейских стран, коснутся и самой Украины, которая также потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к нелогичному шагу со стороны Украины и имеет подготовленные достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год", — сказано в информации на сайте ведомства.
Также отмечается, что, если вопрос с транзитом российского газа не будет решен, то Европа столкнется со сложной ситуацией перед началом отопительного сезона в следующем году.
По данным министерства, несмотря на существование альтернативных маршрутов транспортировки газа в республику, "остановка транзита российского газа с востока будет иметь главным образом прямые финансовые последствия для Словакии".
В ведомстве пояснили, что только при платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, газовые компании в Словакии заплатят примерно на 177 миллионов евро больше.
Минэкономики Словакии напомнило, что страна потеряет и те финансовые поступления, которые получает от транзита российского газа, идущего с Украины дальше на запад.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского союза.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Владимир Зеленский также отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
В Чехии выразили готовность помочь Словакии с получением газа
Вчера, 20:27
 
ПолитикаСЛОВАКИЯУКРАИНАЕВРОПАтранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала