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Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января
Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января - 01.01.2025, ПРАЙМ
Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января
Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены с 1... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:36+0300
2025-01-01T10:36+0300
россия
бюджетники
зарплата
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены с 1 января. Об этом говорится в федеральном бюджете российского Социального фонда на 2025 год.Так, отмечается, что темп роста среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников организаций составит 13,2 процента в 2025 году, 10,2 процента в 2026 году и 8,3 процента в 2027 году. По данным документа, 1 января будут проиндексированы бюджетные средства для оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.Дополнительно, зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесных хозяйств также будут повышены на 13,2%. При этом индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.
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россия, бюджетники, зарплата
РОССИЯ, бюджетники, зарплата
10:36 01.01.2025
 
Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января

Зарплаты врачей, педагогов и соцработников проиндексировали на 13,2% с 1 января

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены с 1 января. Об этом говорится в федеральном бюджете российского Социального фонда на 2025 год.
Так, отмечается, что темп роста среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников организаций составит 13,2 процента в 2025 году, 10,2 процента в 2026 году и 8,3 процента в 2027 году.
По данным документа, 1 января будут проиндексированы бюджетные средства для оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.
Дополнительно, зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесных хозяйств также будут повышены на 13,2%. При этом индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.
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