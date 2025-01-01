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Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января - 01.01.2025, ПРАЙМ

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января

Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены с 1... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T10:36+0300

2025-01-01T10:36+0300

2025-01-01T10:36+0300

россия

бюджетники

зарплата

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Заработные платы работников бюджетной сферы, включая врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и некоторых госслужащих, будут увеличены с 1 января. Об этом говорится в федеральном бюджете российского Социального фонда на 2025 год.Так, отмечается, что темп роста среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников организаций составит 13,2 процента в 2025 году, 10,2 процента в 2026 году и 8,3 процента в 2027 году. По данным документа, 1 января будут проиндексированы бюджетные средства для оплаты труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки.Дополнительно, зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесных хозяйств также будут повышены на 13,2%. При этом индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.

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россия, бюджетники, зарплата