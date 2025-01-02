Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга - 02.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250102/gosdolg-854004693.html
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга - 02.01.2025, ПРАЙМ
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга
Власти Соединенных Штатов вновь установили фиксированный уровень потолка государственного долга, что произошло спустя 1,5 года после его отмены в результате... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T17:27+0300
2025-01-02T17:27+0300
сша
госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов вновь установили фиксированный уровень потолка государственного долга, что произошло спустя 1,5 года после его отмены в результате соглашения между президентом Джо Байденом и Конгрессом. Закон о фискальной ответственности, подписанный в июне 2023 года, освободил Байдена от необходимости поднимать лимит заимствований до окончания его президентского срока. За это время долговые обязательства США возросли на 4,8 триллиона долларов, увеличившись с 31,4 триллиона до примерно 36,2 триллиона долларов согласно данным американского казначейства.Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что новый предел долга будет равен сумме непогашенной задолженности с учетом установленного законом лимита на предыдущий день. Она также отметила, что к четвергу задолженность снизится примерно на 54 миллиарда долларов благодаря запланированному выкупу части ценных бумаг, что предоставит правительству дополнительное время для решения вопроса о повышении или новом замораживании долга. Ожидается, что лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января.Таким образом, США столкнулись с риском возможного дефолта, поскольку уходящая администрация Байдена не имеет планов по решению проблемы государственного долга, а новая администрация избранного президента Дональда Трампа может не успеть договориться с Конгрессом. В декабре Трамп призывал своих республиканских единомышленников отменить потолок госдолга еще до возвращения в Белый дом, но этого сделано не было, и в январе исполнительной и законодательной ветвям власти придется вновь обратиться к этому вопросу.В условиях отсутствия решений по госдолгу Минфин США начнет постепенно вводить так называемые чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Эти меры будут включать сокращение некоторых выплат по государственным расходам, чтобы перераспределить средства на обслуживание долгов. Это даст дополнительное время для законодательного урегулирования вопроса потолка госдолга.
https://1prime.ru/20241228/gosdolg-853936871.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_05bf99f4b3b89e57b33b07e54a9704d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, госдолг
США, госдолг
17:27 02.01.2025
 
В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга

США вернулись к фиксированному потолку госдолга спустя 1,5 года после его отмены

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© AFP / Brendan Smialowski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов вновь установили фиксированный уровень потолка государственного долга, что произошло спустя 1,5 года после его отмены в результате соглашения между президентом Джо Байденом и Конгрессом.
Закон о фискальной ответственности, подписанный в июне 2023 года, освободил Байдена от необходимости поднимать лимит заимствований до окончания его президентского срока. За это время долговые обязательства США возросли на 4,8 триллиона долларов, увеличившись с 31,4 триллиона до примерно 36,2 триллиона долларов согласно данным американского казначейства.
Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что новый предел долга будет равен сумме непогашенной задолженности с учетом установленного законом лимита на предыдущий день. Она также отметила, что к четвергу задолженность снизится примерно на 54 миллиарда долларов благодаря запланированному выкупу части ценных бумаг, что предоставит правительству дополнительное время для решения вопроса о повышении или новом замораживании долга. Ожидается, что лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января.
Американский флаг, Вашингтон, США
Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США
28 декабря 2024, 17:13
Таким образом, США столкнулись с риском возможного дефолта, поскольку уходящая администрация Байдена не имеет планов по решению проблемы государственного долга, а новая администрация избранного президента Дональда Трампа может не успеть договориться с Конгрессом. В декабре Трамп призывал своих республиканских единомышленников отменить потолок госдолга еще до возвращения в Белый дом, но этого сделано не было, и в январе исполнительной и законодательной ветвям власти придется вновь обратиться к этому вопросу.
В условиях отсутствия решений по госдолгу Минфин США начнет постепенно вводить так называемые чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Эти меры будут включать сокращение некоторых выплат по государственным расходам, чтобы перераспределить средства на обслуживание долгов. Это даст дополнительное время для законодательного урегулирования вопроса потолка госдолга.
 
СШАгосдолг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала