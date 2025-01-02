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В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга

В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга - 02.01.2025, ПРАЙМ

В США решили вернуться к фиксированному потолку госдолга

Власти Соединенных Штатов вновь установили фиксированный уровень потолка государственного долга, что произошло спустя 1,5 года после его отмены в результате... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T17:27+0300

2025-01-02T17:27+0300

2025-01-02T17:27+0300

сша

госдолг

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ВАШИНГТОН, 2 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов вновь установили фиксированный уровень потолка государственного долга, что произошло спустя 1,5 года после его отмены в результате соглашения между президентом Джо Байденом и Конгрессом. Закон о фискальной ответственности, подписанный в июне 2023 года, освободил Байдена от необходимости поднимать лимит заимствований до окончания его президентского срока. За это время долговые обязательства США возросли на 4,8 триллиона долларов, увеличившись с 31,4 триллиона до примерно 36,2 триллиона долларов согласно данным американского казначейства.Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что новый предел долга будет равен сумме непогашенной задолженности с учетом установленного законом лимита на предыдущий день. Она также отметила, что к четвергу задолженность снизится примерно на 54 миллиарда долларов благодаря запланированному выкупу части ценных бумаг, что предоставит правительству дополнительное время для решения вопроса о повышении или новом замораживании долга. Ожидается, что лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января.Таким образом, США столкнулись с риском возможного дефолта, поскольку уходящая администрация Байдена не имеет планов по решению проблемы государственного долга, а новая администрация избранного президента Дональда Трампа может не успеть договориться с Конгрессом. В декабре Трамп призывал своих республиканских единомышленников отменить потолок госдолга еще до возвращения в Белый дом, но этого сделано не было, и в январе исполнительной и законодательной ветвям власти придется вновь обратиться к этому вопросу.В условиях отсутствия решений по госдолгу Минфин США начнет постепенно вводить так называемые чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Эти меры будут включать сокращение некоторых выплат по государственным расходам, чтобы перераспределить средства на обслуживание долгов. Это даст дополнительное время для законодательного урегулирования вопроса потолка госдолга.

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сша, госдолг