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В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России - 02.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250102/prognozy-854007278.html
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России - 02.01.2025, ПРАЙМ
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России
Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались,... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T23:30+0300
2025-01-02T23:30+0300
экономика
оценка
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались, констатировало американское издание The New York Times.Как отмечается в материале, "сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались".При этом авторы The New York Times подчеркнули, что предсказания о подрыве Российской Федерации путем введения многочисленных санкций тоже никак не доказали свою адекватность.
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оценка, санкции против рф
Экономика, оценка, санкции против РФ
23:30 02.01.2025
 
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России

NYT: прогнозы об экономике РФ и рубле в руинах из-за санкций не оправдались

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались, констатировало американское издание The New York Times.
Как отмечается в материале, "сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались".
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Politico: ряд крупных экономик ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ
11 декабря 2024, 22:06
При этом авторы The New York Times подчеркнули, что предсказания о подрыве Российской Федерации путем введения многочисленных санкций тоже никак не доказали свою адекватность.
 
Экономикаоценкасанкции против РФ
 
 
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