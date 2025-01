https://1prime.ru/20250102/prognozy-854007278.html

В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России

2025-01-02T23:30+0300

экономика

оценка

санкции против рф

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались, констатировало американское издание The New York Times.Как отмечается в материале, "сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались".При этом авторы The New York Times подчеркнули, что предсказания о подрыве Российской Федерации путем введения многочисленных санкций тоже никак не доказали свою адекватность.

2025

