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В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России - 02.01.2025, ПРАЙМ
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России
Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались,... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T23:30+0300
2025-01-02T23:30+0300
2025-01-02T23:30+0300
экономика
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мрачные прогнозы, которые делались в отношении экономики Российской Федерации в первые месяцы после начала конфликта на Украине, абсолютно не оправдались, констатировало американское издание The New York Times.Как отмечается в материале, "сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре... превратят рубль в "руины" не оправдались".При этом авторы The New York Times подчеркнули, что предсказания о подрыве Российской Федерации путем введения многочисленных санкций тоже никак не доказали свою адекватность.
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оценка, санкции против рф
Экономика, оценка, санкции против РФ
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России
NYT: прогнозы об экономике РФ и рубле в руинах из-за санкций не оправдались