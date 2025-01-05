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Названы самые высокие зарплаты у мигрантов в России - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Названы самые высокие зарплаты у мигрантов в России
Названы самые высокие зарплаты у мигрантов в России - 05.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты у мигрантов в России
В 2025 году самая высокая зарплата у высококвалифицированных мигрантов составит 380 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на приказ Минтруда, касающийся... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T11:09+0300
2025-01-05T11:09+0300
экономика
рынок труда
зарплата
трудовые мигранты
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2025 году самая высокая зарплата у высококвалифицированных мигрантов составит 380 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на приказ Минтруда, касающийся профессий для привлечения зарубежных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год.Зарплату в размере 380 тысяч рублей будет получать председатель правления. Менеджер и спортсмен-инструктор будут получать 275 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМастер-брынзодел, бланшировщик и директор департамента получат 230 тысяч рублей.При этом повар и пекарь будут получать 20 тысяч рублей, массажист — 23 тысячи рублей, конструктор одежды — 25 тысяч рублей.В 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 155,9 тысячи человек.К причинам привлечения иностранной рабочей силы отнесены отсутствие кадров в регионах и ввод импортного оборудования.Квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы. В безвизовом порядке могут работать граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии.
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рынок труда, зарплата, трудовые мигранты
Экономика, рынок труда, зарплата, Трудовые мигранты
11:09 05.01.2025
 
Названы самые высокие зарплаты у мигрантов в России

РБК: самые высокие зарплаты у мигрантов превысят 200 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2025 году самая высокая зарплата у высококвалифицированных мигрантов составит 380 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на приказ Минтруда, касающийся профессий для привлечения зарубежных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год.
Зарплату в размере 380 тысяч рублей будет получать председатель правления. Менеджер и спортсмен-инструктор будут получать 275 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно.
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Мастер-брынзодел, бланшировщик и директор департамента получат 230 тысяч рублей.
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При этом повар и пекарь будут получать 20 тысяч рублей, массажист — 23 тысячи рублей, конструктор одежды — 25 тысяч рублей.
В 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 155,9 тысячи человек.
К причинам привлечения иностранной рабочей силы отнесены отсутствие кадров в регионах и ввод импортного оборудования.
Квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы. В безвизовом порядке могут работать граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии.
 
Экономикарынок трудазарплатаТрудовые мигранты
 
 
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