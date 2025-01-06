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Россиянам рассказали, для кого подорожает электричество в 2025 году

Россиянам рассказали, для кого подорожает электричество в 2025 году - 06.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, для кого подорожает электричество в 2025 году

В 2025 году во многих регионах вырастут тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса, а сама схема расчета потребления изменится, рассказал агентству... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T02:02+0300

2025-01-06T02:02+0300

2025-01-06T02:02+0300

рэу им. г.в.плеханова

энергопотребление

тарифы жкх

тарифы на электроэнергию

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МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. В 2025 году во многих регионах вырастут тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса, а сама схема расчета потребления изменится, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.Он отметил, что с 2025 года вводятся новые дифференцированные тарифы в большинстве российских регионов. С 1 января в регионах России будут действовать три диапазона потребления электроэнергии:А с 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12%. "Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час", - пояснил эксперт.По мнению эксперта, внедрение дифференцированных тарифов повлияет только на тех, кто потребляет электроэнергию значительно больше среднего значения по региону, например, для майнинга или в коммерческих целях. Все льготы на оплату электричества для социально незащищенных категорий населения сохраняются.В регионах с низким уровнем газификации (менее 5%) установлен сезонный порог энергопотребления. Это обусловлено тем, что в зимний период многие домохозяйства используют электричество для отопления. Платить за это больше им не придется, заключил Осянин.

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рэу им. г.в.плеханова, энергопотребление, тарифы жкх, тарифы на электроэнергию