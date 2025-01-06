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Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%

Индекс Мосбиржи снижается на 1,05% - 06.01.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%

Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на 1,05%, опускаясь ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T10:57+0300

2025-01-06T10:57+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на 1,05%, опускаясь ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижался на 1,05% - до 2 798,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 941,6 пункта.

https://1prime.ru/20250106/yuan-854042247.html

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2025

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