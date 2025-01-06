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Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%
Индекс Мосбиржи снижается на 1,05% - 06.01.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%
Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на 1,05%, опускаясь ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:57+0300
2025-01-06T10:57+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на 1,05%, опускаясь ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижался на 1,05% - до 2 798,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 941,6 пункта.
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индекс мосбиржи, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, индекс Мосбиржи, Мосбиржа, российский рынок акций
Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%
Индекс Мосбиржи снижается на 1,05%, ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на 1,05%, опускаясь ниже 2800 пунктов впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижался на 1,05% - до 2 798,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 941,6 пункта.
Курс юаня снижается до 13,74 рубля