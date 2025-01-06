https://1prime.ru/20250106/rynok-854042909.html

Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню

Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню - 06.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню

Российский рынок акций снижается, а рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T11:36+0300

2025-01-06T11:36+0300

2025-01-06T11:36+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

юань

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается, а рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,68% - до 2 809,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 0,22% - до 947,95 пункта. Юань на Московской бирже в то же время снижался на 13 копеек - до 13,67 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевел на 0,42% - до 76,19 доллара за баррель. Сильное снижение демонстрируют акции ПИКа (-4,49%), префы "Мечела" (-3,57%), обыкновенные акции ДВМП (-2,81%), "Вуш холдинга" (-2,58%), ЛСР (-2,53%). В то же время растут акции "Соллерса" (+0,72%), "Лукойла" (+0,41%), НМТП (+0,33%), Московского кредитного банка (+0,22%).

https://1prime.ru/20250106/yuan-854042247.html

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мосбиржа, российский рынок акций, юань