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Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню - 06.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250106/rynok-854042909.html
Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню
Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню
Российский рынок акций снижается, а рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T11:36+0300
2025-01-06T11:36+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
юань
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается, а рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,68% - до 2 809,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 0,22% - до 947,95 пункта. Юань на Московской бирже в то же время снижался на 13 копеек - до 13,67 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевел на 0,42% - до 76,19 доллара за баррель. Сильное снижение демонстрируют акции ПИКа (-4,49%), префы "Мечела" (-3,57%), обыкновенные акции ДВМП (-2,81%), "Вуш холдинга" (-2,58%), ЛСР (-2,53%). В то же время растут акции "Соллерса" (+0,72%), "Лукойла" (+0,41%), НМТП (+0,33%), Московского кредитного банка (+0,22%).
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мосбиржа, российский рынок акций, юань
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, юань
11:36 06.01.2025
 
Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню

Российский рынок акций снижается, рубль растет к юаню в первые часы торгов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается, а рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,68% - до 2 809,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях рос на 0,22% - до 947,95 пункта.
Юань на Московской бирже в то же время снижался на 13 копеек - до 13,67 рубля.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
Курс юаня снижается до 13,74 рубля
10:50
Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевел на 0,42% - до 76,19 доллара за баррель.
Сильное снижение демонстрируют акции ПИКа (-4,49%), префы "Мечела" (-3,57%), обыкновенные акции ДВМП (-2,81%), "Вуш холдинга" (-2,58%), ЛСР (-2,53%). В то же время растут акции "Соллерса" (+0,72%), "Лукойла" (+0,41%), НМТП (+0,33%), Московского кредитного банка (+0,22%).
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийюань
 
 
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