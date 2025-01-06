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В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение
В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение - 06.01.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение
Владимир Зеленский и его окружение в течении пятилетнего периода нахождения у власти на Украине разбогатели на 100 миллиардов долларов, в том числе на... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:56+0300
2025-01-06T16:56+0300
2025-01-06T16:59+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его окружение в течении пятилетнего периода нахождения у власти на Украине разбогатели на 100 миллиардов долларов, в том числе на продолжающемся конфликте с Россией. Об этом заявил в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам Дубинского, три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению. "Пандемия COVID принесла ему и окружению от 500 тысяч до миллиона долларов. Только на вакцинах и масках. Проект "Большая стройка" — около 8 миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — написал он в своем Telegrаm-канале. Депутат отметил, что суммы названы, не считая "откатов" из налоговой, таможни, банковской системы, акцизных товаров, судов, правоохранителей и торговли зерном. По мнению Дубинского, итого, за пять лет Зеленский и его окружение получили около 100 миллиардов долларов. "Это означает, что с точки зрения реального кэша Зеленский и Ко богаче (президента США Джо – ред.) Байдена, (американского инвестора Уоррена – ред.) Баффетта и (американского предпринимателя Илона – ред.) Маска вместе взятых. Их "состояние" это биржевые котировки, и тут живые деньги. Поэтому теперь очень важно не дать им (Зеленскому и его окружению – ред.) сбежать", — добавил депутат.
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украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение
Депутат Рады Дубинский: Зеленский и его окружение обогатились на $100 млрд
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его окружение в течении пятилетнего периода нахождения у власти на Украине разбогатели на 100 миллиардов долларов, в том числе на продолжающемся конфликте с Россией. Об этом заявил в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам Дубинского, три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению.
"Пандемия COVID принесла ему и окружению от 500 тысяч до миллиона долларов. Только на вакцинах и масках. Проект "Большая стройка" — около 8 миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — написал он в своем Telegrаm-канале.
Депутат отметил, что суммы названы, не считая "откатов" из налоговой, таможни, банковской системы, акцизных товаров, судов, правоохранителей и торговли зерном.
По мнению Дубинского, итого, за пять лет Зеленский и его окружение получили около 100 миллиардов долларов.
"Это означает, что с точки зрения реального кэша Зеленский и Ко богаче (президента США Джо – ред.) Байдена, (американского инвестора Уоррена – ред.) Баффетта и (американского предпринимателя Илона – ред.) Маска вместе взятых. Их "состояние" это биржевые котировки, и тут живые деньги. Поэтому теперь очень важно не дать им (Зеленскому и его окружению – ред.) сбежать", — добавил депутат.
"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине