https://1prime.ru/20250106/zelenskiy-854054654.html

В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение

В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение - 06.01.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение

Владимир Зеленский и его окружение в течении пятилетнего периода нахождения у власти на Украине разбогатели на 100 миллиардов долларов, в том числе на... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T16:56+0300

2025-01-06T16:56+0300

2025-01-06T16:59+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его окружение в течении пятилетнего периода нахождения у власти на Украине разбогатели на 100 миллиардов долларов, в том числе на продолжающемся конфликте с Россией. Об этом заявил в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам Дубинского, три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению. "Пандемия COVID принесла ему и окружению от 500 тысяч до миллиона долларов. Только на вакцинах и масках. Проект "Большая стройка" — около 8 миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — написал он в своем Telegrаm-канале. Депутат отметил, что суммы названы, не считая "откатов" из налоговой, таможни, банковской системы, акцизных товаров, судов, правоохранителей и торговли зерном. По мнению Дубинского, итого, за пять лет Зеленский и его окружение получили около 100 миллиардов долларов. "Это означает, что с точки зрения реального кэша Зеленский и Ко богаче (президента США Джо – ред.) Байдена, (американского инвестора Уоррена – ред.) Баффетта и (американского предпринимателя Илона – ред.) Маска вместе взятых. Их "состояние" это биржевые котировки, и тут живые деньги. Поэтому теперь очень важно не дать им (Зеленскому и его окружению – ред.) сбежать", — добавил депутат.

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украина, рада, владимир зеленский