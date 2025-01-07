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Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда - 07.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250107/defitsit-854065658.html
Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда
Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда - 07.01.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда
Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T16:41+0300
2025-01-07T16:52+0300
экономика
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 78 миллиардов долларов с первоначального значения октября в 73,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 73,6 миллиарда долларов.Экспорт из США в ноябре увеличился на 2,7%, или на 7,1 миллиарда долларов - до 273,4 миллиарда. Импорт поднялся на 3,4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 351,6 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в ноябре вырос по отношению к октябрю на 5,4 миллиарда долларов - до 103,4 миллиарда, профицит по статье услуг – увеличился на 0,9 миллиарда, до 25,2 миллиарда.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
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сша
Экономика, США
16:41 07.01.2025 (обновлено: 16:52 07.01.2025)
 
Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 6,2%, до $78,2 миллиарда

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 78 миллиардов долларов с первоначального значения октября в 73,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 73,6 миллиарда долларов.
Экспорт из США в ноябре увеличился на 2,7%, или на 7,1 миллиарда долларов - до 273,4 миллиарда. Импорт поднялся на 3,4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 351,6 миллиарда.
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Дефицит внешней торговли товарами США в ноябре вырос по отношению к октябрю на 5,4 миллиарда долларов - до 103,4 миллиарда, профицит по статье услуг – увеличился на 0,9 миллиарда, до 25,2 миллиарда.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
 
ЭкономикаСША
 
 
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