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Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда - 07.01.2025, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 миллиарда

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T16:41+0300

2025-01-07T16:41+0300

2025-01-07T16:52+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 78 миллиардов долларов с первоначального значения октября в 73,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 73,6 миллиарда долларов.Экспорт из США в ноябре увеличился на 2,7%, или на 7,1 миллиарда долларов - до 273,4 миллиарда. Импорт поднялся на 3,4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 351,6 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в ноябре вырос по отношению к октябрю на 5,4 миллиарда долларов - до 103,4 миллиарда, профицит по статье услуг – увеличился на 0,9 миллиарда, до 25,2 миллиарда.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).

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