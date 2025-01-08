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В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut - 08.01.2025, ПРАЙМ
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В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut - 08.01.2025, ПРАЙМ
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut
Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T19:41+0300
2025-01-08T19:41+0300
экономика
турция
kfc
pizza hut
ресторанный бизнес
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СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким оператором, коммерческие показатели заведений были низкими, сообщила компания Yum! Brands. "Yum! Brands сегодня сообщает о разрыве соглашения о франшизе с владельцем и оператором всех ресторанов KFC и Pizza Hut в Турции, компанией IS Gida A.S., не сумевшей соблюсти стандарты нашей компании", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Yum! Brands в течение нескольких месяцев пыталась решить проблемы, но IS Gida все же не смогла обеспечить соблюдение стандартов. "Решение касается 283 ресторанов KFC и 254 пиццерий Pizza Hut в Турции. Yum! Brands ожидает, что рестораны закроются, по крайней мере временно... мы работаем над тем, чтобы повторно открыть как можно больше ресторанов в регионе в будущем", - сообщила компания. Владельцы брендов отмечают, что в последнее время продажи в ресторанах в Турции "были значительно ниже средних показателей в мире", поэтому закрытие ресторанов не скажется существенно на прибыли. Проправительственная турецкая газета Yeni Şafak считает, что на решении компании сказался бойкот ресторанов клиентами, выступающими против брендов, поддерживающих израильские военные операции.
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турция, kfc, pizza hut, ресторанный бизнес
Экономика, ТУРЦИЯ, KFC, Pizza Hut, ресторанный бизнес
19:41 08.01.2025
 
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut

Yum! Brands: в Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut из-за низких продаж

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким оператором, коммерческие показатели заведений были низкими, сообщила компания Yum! Brands.
"Yum! Brands сегодня сообщает о разрыве соглашения о франшизе с владельцем и оператором всех ресторанов KFC и Pizza Hut в Турции, компанией IS Gida A.S., не сумевшей соблюсти стандарты нашей компании", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Yum! Brands в течение нескольких месяцев пыталась решить проблемы, но IS Gida все же не смогла обеспечить соблюдение стандартов.
"Решение касается 283 ресторанов KFC и 254 пиццерий Pizza Hut в Турции. Yum! Brands ожидает, что рестораны закроются, по крайней мере временно... мы работаем над тем, чтобы повторно открыть как можно больше ресторанов в регионе в будущем", - сообщила компания.
Владельцы брендов отмечают, что в последнее время продажи в ресторанах в Турции "были значительно ниже средних показателей в мире", поэтому закрытие ресторанов не скажется существенно на прибыли.
Проправительственная турецкая газета Yeni Şafak считает, что на решении компании сказался бойкот ресторанов клиентами, выступающими против брендов, поддерживающих израильские военные операции.
 
ЭкономикаТУРЦИЯKFCPizza Hutресторанный бизнес
 
 
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