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В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut - 08.01.2025, ПРАЙМ
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut
Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T19:41+0300
2025-01-08T19:41+0300
2025-01-08T19:41+0300
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СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким оператором, коммерческие показатели заведений были низкими, сообщила компания Yum! Brands. "Yum! Brands сегодня сообщает о разрыве соглашения о франшизе с владельцем и оператором всех ресторанов KFC и Pizza Hut в Турции, компанией IS Gida A.S., не сумевшей соблюсти стандарты нашей компании", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Yum! Brands в течение нескольких месяцев пыталась решить проблемы, но IS Gida все же не смогла обеспечить соблюдение стандартов. "Решение касается 283 ресторанов KFC и 254 пиццерий Pizza Hut в Турции. Yum! Brands ожидает, что рестораны закроются, по крайней мере временно... мы работаем над тем, чтобы повторно открыть как можно больше ресторанов в регионе в будущем", - сообщила компания. Владельцы брендов отмечают, что в последнее время продажи в ресторанах в Турции "были значительно ниже средних показателей в мире", поэтому закрытие ресторанов не скажется существенно на прибыли. Проправительственная турецкая газета Yeni Şafak считает, что на решении компании сказался бойкот ресторанов клиентами, выступающими против брендов, поддерживающих израильские военные операции.
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турция, kfc, pizza hut, ресторанный бизнес
Экономика, ТУРЦИЯ, KFC, Pizza Hut, ресторанный бизнес
В Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut
Yum! Brands: в Турции закроют 537 ресторанов KFC и Pizza Hut из-за низких продаж
СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Почти 550 ресторанов KFC и Pizza Hut в ближайшее время закроются в Турции из-за решения владельцев брендов разорвать соглашение о франшизе с турецким оператором, коммерческие показатели заведений были низкими, сообщила компания Yum! Brands.
"Yum! Brands сегодня сообщает о разрыве соглашения о франшизе с владельцем и оператором всех ресторанов KFC и Pizza Hut в Турции, компанией IS Gida A.S., не сумевшей соблюсти стандарты нашей компании", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Yum! Brands в течение нескольких месяцев пыталась решить проблемы, но IS Gida все же не смогла обеспечить соблюдение стандартов.
"Решение касается 283 ресторанов KFC и 254 пиццерий Pizza Hut в Турции. Yum! Brands ожидает, что рестораны закроются, по крайней мере временно... мы работаем над тем, чтобы повторно открыть как можно больше ресторанов в регионе в будущем", - сообщила компания.
Владельцы брендов отмечают, что в последнее время продажи в ресторанах в Турции "были значительно ниже средних показателей в мире", поэтому закрытие ресторанов не скажется существенно на прибыли.
Проправительственная турецкая газета Yeni Şafak считает, что на решении компании сказался бойкот ресторанов клиентами, выступающими против брендов, поддерживающих израильские военные операции.