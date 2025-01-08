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В Грузии рассказали об угрозах со стороны Европарламента

В Грузии рассказали об угрозах со стороны Европарламента - 08.01.2025, ПРАЙМ

В Грузии рассказали об угрозах со стороны Европарламента

Европарламент в своей очередной резолюции, направленной против Грузии, может потребовать, чтобы страна начала войну с Россией. Об этом заявил политический совет | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T18:08+0300

2025-01-08T18:08+0300

2025-01-08T18:08+0300

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ТБИЛИСИ, 8 янв - ПРАЙМ. Европарламент в своей очередной резолюции, направленной против Грузии, может потребовать, чтобы страна начала войну с Россией. Об этом заявил политический совет правящей партии "Грузинская мечта". Отмечается, что в пяти принятых в связи с Грузией резолюциях Европарламент в частности требовал наказать основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, освободить находящегося в тюрьме экс-президент Грузии Михаила Саакашвили и других преступников, а также отменить закон о борьбе с пропагандой ЛГБТ*. "В последней, пятой резолюции Европарламент потребовал того, чего никто не осмеливался потребовать публично… введения санкций против России и краха грузинской экономики. Учитывая эту тенденцию, Европейский парламент в шестой резолюции с большой вероятностью открыто потребует начать войну с Россией", — сказано в заявлении политсовета. Также отмечается, что оснований для введения санкций не существует, Бидзина Иванишвили подвергается санкциям за замену "кровавого авторитаризма" в Грузии демократическим правлением и развитием экономики страны. Политсовет также заявил, что глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури "и героические полицейские, в том числе участвовавшие в войне 2008 года, подвергаются санкциям за эффективное предотвращение трех насильственных попыток государственного переворота за последние два года и за то, что это не только не привело к жертвам, но и не оставило никакого следа на здоровье даже одного человека". Грузинские власти ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, а также пригрозил приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны. В Грузии 26 октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://1prime.ru/20241229/gruziya-853954129.html

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грузия, ес, европарламент, россия