https://1prime.ru/20250110/gosuslugi-854116785.html

Игровые сервисы могут обязать идентифицировать геймеров на Госуслугах

Игровые сервисы могут обязать идентифицировать геймеров на Госуслугах - 10.01.2025, ПРАЙМ

Игровые сервисы могут обязать идентифицировать геймеров на Госуслугах

Все игровые сервисы в России могут быть обязаны идентифицировать пользователей через портал "Госуслуги", с использованием биометрических данных или телефонного... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:29+0300

2025-01-10T13:29+0300

2025-01-10T13:36+0300

россия

игровые сервисы

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Все игровые сервисы в России могут быть обязаны идентифицировать пользователей через портал "Госуслуги", с использованием биометрических данных или телефонного номера. Это станет возможным в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр, как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин.Согласно его словам, ключевым аспектом законопроекта является обязательная идентификация пользователей. Распространители видеоигр должны будут проводить эту идентификацию через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА, портал "Госуслуги"), номер мобильного телефона или Единую биометрическую систему. Ответственность за организацию идентификации будет возложена на владельцев прав на видеоигры или другие лица, имеющие право на их распространение в России.Шейкин также отметил, что данное требование будет действовать для всех распространителей видеоигр в стране, независимо от их происхождения. При нарушении норм законопроекта контролирующие органы смогут выдавать предписания об устранении нарушений.В декабре 2024 года в Государственную Думу будет внесен законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации", который предполагает введение маркировки игр по их содержанию. Игроков будут информировать о наличии ненормативной лексики, сцен насилия, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызывать страх или панику.Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле, обсуждая темы опасного контента и влияние видеоигр на детей, призвал депутатов Госдумы рассмотреть контент игр и совместно с правительством разработать соответствующие меры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что парламент планирует в январе принять решения для защиты граждан, прежде всего детей, от деструктивного контента.

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россия, игровые сервисы