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Водителям-международникам упростили пересечение границы Белоруссии и РФ

Водителям-международникам упростили пересечение границы Белоруссии и РФ - 10.01.2025, ПРАЙМ

Водителям-международникам упростили пересечение границы Белоруссии и РФ

Ограничения по пересечению белорусско-российской границы транспортными средствами международной перевозки под управлением граждан государств СНГ, Ирана, Китая и | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T22:56+0300

2025-01-10T22:56+0300

2025-01-10T22:57+0300

экономика

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граница

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МИНСК, 10 янв – ПРАЙМ. Ограничения по пересечению белорусско-российской границы транспортными средствами международной перевозки под управлением граждан государств СНГ, Ирана, Китая и Турции будут сняты с 11 января, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии. "С 11 января 2025 года ранее установленные ограничения по пересечению белорусско-российского участка государственной границы транспортными средствами международной перевозки под управлением граждан государств СНГ, Ирана, Китая и Турции, только через стационарный контрольный пункт "Лобок" на участке пути автомобильного сообщения "Езерище – Невель" прекращают свое действие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенного комитета. Поясняется, что это обусловлено вступлением в силу соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. "Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств – участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России", - подчеркивается в сообщении. В пятницу МИД Белоруссии сообщил, что 11 января после выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз. В соответствии с соглашением, стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Белоруссии и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Въезд на территории Белоруссии и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению. В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков.

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россия, белоруссия, граница