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США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора

США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора - 10.01.2025, ПРАЙМ

США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора

Под новые санкции США попали заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев наряду с другими чиновниками ведомства, заявил в пятницу... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T18:42+0300

2025-01-10T18:42+0300

2025-01-10T18:42+0300

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энергетический сектор

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Под новые санкции США попали заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев наряду с другими чиновниками ведомства, заявил в пятницу американский минфин. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит санкции в отношении более десятка ведущих российских чиновников и руководителей энергетического сектора, включая генеральных директоров ряда российских нефтедобывающих компаний", - говорится в заявлении. Под рестрикции также попал директор департамента международного сотрудничества Дмитрий Семенов, директор департамента угольной промышленности Петр Бобылев и Вадим Павлов, возглавляющий департамент специальных проектов, который, как утверждает минфин, занимается энергетическими проектами в новых регионах РФ.США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора наложили санкций на сына миллиардера и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуфа, генерального директора "Лукойла" Вадима Воробьева и председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, заявил в пятницу минфин США."Юсуф Вагитович Алекперов является основателем и владельцем российской нефтесервисной компании ООО "Велтэк", которая также сегодня включается в список", - говорится в заявлении.Из опубликованного списка следует, что под новые рестрикции также попал глава "Башнефти" Владимир Чернов, генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и глава "Татнефти" Наиль Маганов.Расширены были ранее наложенные санкции на главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, добавляется в заявлении минфина США.США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации."Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.Новые санкции США против России затронут "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, заявили в пятницу чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена."Газпром нефть", которая является одной из крупнейших энергетических компаний, и вторая - "Сургутнефтегаз", и в дополнение к мерам против этих крупных компаний мы собираемся заняться рядом дочерних компаний, которые эти крупные компании обслуживают", - сообщили журналистам представители американской администрации.Перечисленные компании вошли в пакет очередных мер США против РФ, которые администрация Байдена вводит перед уходом в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января, отмечают чиновники.США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы."Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.

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сша, санкции против рф, энергетический сектор