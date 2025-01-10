https://1prime.ru/20250110/sanktsii-854125926.html
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора - 10.01.2025, ПРАЙМ
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
Под новые санкции США попали заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев наряду с другими чиновниками ведомства, заявил в пятницу... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:42+0300
2025-01-10T18:42+0300
2025-01-10T18:42+0300
политика
сша
санкции против рф
энергетический сектор
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Под новые санкции США попали заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев наряду с другими чиновниками ведомства, заявил в пятницу американский минфин. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит санкции в отношении более десятка ведущих российских чиновников и руководителей энергетического сектора, включая генеральных директоров ряда российских нефтедобывающих компаний", - говорится в заявлении. Под рестрикции также попал директор департамента международного сотрудничества Дмитрий Семенов, директор департамента угольной промышленности Петр Бобылев и Вадим Павлов, возглавляющий департамент специальных проектов, который, как утверждает минфин, занимается энергетическими проектами в новых регионах РФ.США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора наложили санкций на сына миллиардера и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуфа, генерального директора "Лукойла" Вадима Воробьева и председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, заявил в пятницу минфин США."Юсуф Вагитович Алекперов является основателем и владельцем российской нефтесервисной компании ООО "Велтэк", которая также сегодня включается в список", - говорится в заявлении.Из опубликованного списка следует, что под новые рестрикции также попал глава "Башнефти" Владимир Чернов, генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и глава "Татнефти" Наиль Маганов.Расширены были ранее наложенные санкции на главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, добавляется в заявлении минфина США.США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации."Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.Новые санкции США против России затронут "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, заявили в пятницу чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена."Газпром нефть", которая является одной из крупнейших энергетических компаний, и вторая - "Сургутнефтегаз", и в дополнение к мерам против этих крупных компаний мы собираемся заняться рядом дочерних компаний, которые эти крупные компании обслуживают", - сообщили журналистам представители американской администрации.Перечисленные компании вошли в пакет очередных мер США против РФ, которые администрация Байдена вводит перед уходом в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января, отмечают чиновники.США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы."Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.
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сша, санкции против рф, энергетический сектор
Политика, США, санкции против РФ, энергетический сектор
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Под новые санкции США попали заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев наряду с другими чиновниками ведомства, заявил в пятницу американский минфин.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит санкции в отношении более десятка ведущих российских чиновников и руководителей энергетического сектора, включая генеральных директоров ряда российских нефтедобывающих компаний", - говорится в заявлении.
Под рестрикции также попал директор департамента международного сотрудничества Дмитрий Семенов, директор департамента угольной промышленности Петр Бобылев и Вадим Павлов, возглавляющий департамент специальных проектов, который, как утверждает минфин, занимается энергетическими проектами в новых регионах РФ.
США в рамках нового пакета мер против российского энергетического сектора наложили санкций на сына миллиардера и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуфа, генерального директора "Лукойла" Вадима Воробьева и председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, заявил в пятницу минфин США.
"Юсуф Вагитович Алекперов является основателем и владельцем российской нефтесервисной компании ООО "Велтэк", которая также сегодня включается в список", - говорится в заявлении.
Из опубликованного списка следует, что под новые рестрикции также попал глава "Башнефти" Владимир Чернов, генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и глава "Татнефти" Наиль Маганов.
Расширены были ранее наложенные санкции на главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, добавляется в заявлении минфина США.
США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.
Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".
Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.
Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".
В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации.
"Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.
Новые санкции США против России затронут "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние предприятия, заявили в пятницу чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена.
"Газпром нефть", которая является одной из крупнейших энергетических компаний, и вторая - "Сургутнефтегаз", и в дополнение к мерам против этих крупных компаний мы собираемся заняться рядом дочерних компаний, которые эти крупные компании обслуживают", - сообщили журналистам представители американской администрации.
Перечисленные компании вошли в пакет очередных мер США против РФ, которые администрация Байдена вводит перед уходом в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января, отмечают чиновники.
США в пятницу объявили о введении самых масштабных санкций против российского энергетического сектора, которые будут обходиться Москве в "миллиарды долларов ежемесячно", сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
В рамках пакета санкций, как уточняется, ограничения коснутся двух нефтяных компаний из числа крупнейших в России и 183 судов, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Также меры коснутся десятков трейдеров, компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения, и чиновников российского энергосектора.
По данным представителей американской администрации, новая волна санкций направлена не только на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, но и на деградацию ее производственных мощностей, что, по задумке Вашингтона, сделает обход санкций еще более затратным для Москвы.
"Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – добавили в администрации США.