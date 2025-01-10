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В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта российского СПГ - 10.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта российского СПГ
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта российского СПГ - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта российского СПГ
Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T20:42+0300
2025-01-10T20:47+0300
экономика
бельгия
спг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС 2024/1745", - говорится в документе. Решение бельгийского правительства предусматривает запрет на перегрузку СПГ из России, а также оказание связанных с этим технических или финансовых услуг. Данное решение еще должно быть утверждено Государственным советом Бельгии, который следит за соблюдением бельгийских законов. ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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бельгия, спг, россия
Экономика, БЕЛЬГИЯ, СПГ, РОССИЯ
20:42 10.01.2025 (обновлено: 20:47 10.01.2025)
 
В Бельгии утвердили проект решения о запрете реэкспорта российского СПГ

Правительство Бельгии утвердило проект решения о запрете реэкспорта СПГ из РФ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Кабмин Бельгии утвердил в пятницу проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в соответствии с введенными ранее санкциями Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"Проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля, призванных обеспечить соблюдение запретов в рамках регламента ЕС 2024/1745", - говорится в документе.
Решение бельгийского правительства предусматривает запрет на перегрузку СПГ из России, а также оказание связанных с этим технических или финансовых услуг.
Данное решение еще должно быть утверждено Государственным советом Бельгии, который следит за соблюдением бельгийских законов.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Европа в 2024 году закупила у России рекордный объем СПГ, пишут СМИ
Вчера, 14:51
ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
 
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