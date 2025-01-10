Юань на Мосбирже пока останется в коридоре 13,5-14 рублей

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на первой укороченной рабочей неделе года продемонстрировал разнонаправленные колебания, нарисовав "подкову". При этом волатильность осталась невысокой, что характерно для первых сессий года, когда торги проходят в официальные выходные в стране, и рыночная активность невысока. Курсовой недельный диапазон составил 13,51-13,82 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе сначала падал, затем корректировался вверх. На два дня падения юаня пришлось два дня роста.Рубль сначала шел вверх в рамках коррекции в первые "праздничные" сессии года. Однако снижение продаж валюты со стороны ЦБ РФ с окончанием новогодних каникул и ожидания нового пакета антироссийских санкций от США подогревало ослабление рубля.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 8 копеек до 13,72 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 23 копейки до 101,91 рубля, евро – упал на 1,05 рубля, до 105,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю рухнули с 0,38% годовых по исторического минимума индикатору RUSFARCNY в -0,49% годовых.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,320 юаня до 7,363 юаня – в район максимумов с ноября 2007 года. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,428 юаня, то есть с премией в 0,9% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели составила 8,13 тысячи.РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУРубль начал укороченную рабочую неделю ростом против юаня. Китайская валюта сползала в направлении "полукруглого" уровня 13,5 рубля после неспособности вырасти до 14 рублей.Давление на российскую валюту со стороны предпраздничной сезонности, когда импортеры поддерживали высокий спрос на юани для поддержания своей деятельности, сошло на нет. Геополитический фон был довольно спокойным, и рубль корректировался вверх.Резкое ослабление валюты КНР на форексе добавляло уверенности рублевым "быкам". Нервозность на форексе была связана с санкционными рисками против Китая после инаугурации Дональда Трампа.ПРОГНОЗЫЗавершение новогодних каникул помогло юаню удержать уровень 13,5 рубля. Давление на рубль пришло от возобновление покупок валюты по бюджетному правилу после месячного перерыва и соответствующее снижение чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ с эквивалента в 8,4 миллиарда рублей в день до 3,4 миллиарда.Психологическое давление на рубль пришло и от санкционной темы. Как заявили чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена, они надеются, что новые санкции против РФ снизят ее доходы от экспорта нефти и ударят по курсу рубля.США в пятницу ввели санкции против более, чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 танкеров. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже, как и ожидалось, пока остается в диапазоне 13,5-14 рублей, и этот коридор до новых геополитических сигналов может сохранится. Курсовой баланс же может нарушится ближе к дате инаугурации Дональда Трампа.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на первой укороченной рабочей неделе года продемонстрировал разнонаправленные колебания, нарисовав "подкову". При этом волатильность осталась невысокой, что характерно для первых сессий года, когда торги проходят в официальные выходные в стране, и рыночная активность невысока. Курсовой недельный диапазон составил 13,51-13,82 рубля за юань. Курс китайской валюты на неделе сначала падал, затем корректировался вверх. На два дня падения юаня пришлось два дня роста.
Рубль сначала шел вверх в рамках коррекции в первые "праздничные" сессии года. Однако снижение продаж валюты со стороны ЦБ РФ с окончанием новогодних каникул и ожидания нового пакета антироссийских санкций от США подогревало ослабление рубля.
Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 8 копеек до 13,72 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 23 копейки до 101,91 рубля, евро – упал на 1,05 рубля, до 105,05 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю рухнули с 0,38% годовых по исторического минимума индикатору RUSFARCNY в -0,49% годовых.
Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,320 юаня до 7,363 юаня – в район максимумов с ноября 2007 года. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,428 юаня, то есть с премией в 0,9% к курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели составила 8,13 тысячи.
РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУ
Рубль начал укороченную рабочую неделю ростом против юаня. Китайская валюта сползала в направлении "полукруглого" уровня 13,5 рубля после неспособности вырасти до 14 рублей.
Давление на российскую валюту со стороны предпраздничной сезонности, когда импортеры поддерживали высокий спрос на юани для поддержания своей деятельности, сошло на нет. Геополитический фон был довольно спокойным, и рубль корректировался вверх.
Резкое ослабление валюты КНР на форексе добавляло уверенности рублевым "быкам". Нервозность на форексе была связана с санкционными рисками против Китая после инаугурации Дональда Трампа.
ПРОГНОЗЫ
Завершение новогодних каникул помогло юаню удержать уровень 13,5 рубля. Давление на рубль пришло от возобновление покупок валюты по бюджетному правилу после месячного перерыва и соответствующее снижение чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ с эквивалента в 8,4 миллиарда рублей в день до 3,4 миллиарда.
Психологическое давление на рубль пришло и от санкционной темы. Как заявили чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена, они надеются, что новые санкции против РФ снизят ее доходы от экспорта нефти и ударят по курсу рубля.
США в пятницу ввели санкции против более, чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 танкеров. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Тем не менее, курс юаня на Мосбирже, как и ожидалось, пока остается в диапазоне 13,5-14 рублей, и этот коридор до новых геополитических сигналов может сохранится. Курсовой баланс же может нарушится ближе к дате инаугурации Дональда Трампа.
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