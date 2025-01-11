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Эксперт рассказал, какое топливо дешевле бензина на 30-50 процентов
Эксперт рассказал, какое топливо дешевле бензина на 30-50 процентов - 11.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какое топливо дешевле бензина на 30-50 процентов
Газомоторное топливо (ГМТ) на 30-50% дешевле бензина Аи-92, однако его доля на российском рынке все еще остается невысокой, а потребление сильно зависит от... | 11.01.2025, ПРАЙМ
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энергетика
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Газомоторное топливо (ГМТ) на 30-50% дешевле бензина Аи-92, однако его доля на российском рынке все еще остается невысокой, а потребление сильно зависит от субсидий, рассказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "В России используется транспорт на газомоторном топливе, однако его доля остается невысокой", - сказал собеседник агентства, отметив, что ГМТ остается нишевой "историей" для РФ. "В пересчете на эквивалент Аи-92 стоимость газомоторного топлива на 30-50% ниже, чем цена бензина Аи-92. Однако использование газомоторного топлива сильно зависит от субсидий на переоборудование авто, стимулирования продаж новой техники на ГМТ и поддержки газозаправочных сетей", - добавил Терешкин. По словам эксперта, в стране насчитывается около 3 миллионов автомобилей на сжиженных углеводородных газах (СУГ; 5% автопарка РФ), 285 000 авто на компримированном природном газе (0,5%) и 3000 авто на сжиженном природном газе (менее 0,1%). Суммарный объем потребления газомоторного топлива в России увеличится с 1,73 миллиарда кубометров в 2022 году до 15,4 миллиарда кубометров в 2035 году, говорил весной прошлого года вице-премьер России Александр Новак. Он напоминал, что в РФ реализуется программа государственной поддержки использования газа на транспорте: предоставляются субсидии на строительство заправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей на газ.
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россия, топливо
Энергетика, РОССИЯ, топливо
Эксперт рассказал, какое топливо дешевле бензина на 30-50 процентов
Терешкин: газомоторное топливо на 30-50 процентов дешевле бензина
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Газомоторное топливо (ГМТ) на 30-50% дешевле бензина Аи-92, однако его доля на российском рынке все еще остается невысокой, а потребление сильно зависит от субсидий, рассказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
"В России используется транспорт на газомоторном топливе, однако его доля остается невысокой", - сказал собеседник агентства, отметив, что ГМТ остается нишевой "историей" для РФ.
"В пересчете на эквивалент Аи-92 стоимость газомоторного топлива на 30-50% ниже, чем цена бензина Аи-92. Однако использование газомоторного топлива сильно зависит от субсидий на переоборудование авто, стимулирования продаж новой техники на ГМТ и поддержки газозаправочных сетей", - добавил Терешкин.
Биржевые цены бензина и дизтоплива в России продолжили снижаться
По словам эксперта, в стране насчитывается около 3 миллионов автомобилей на сжиженных углеводородных газах (СУГ; 5% автопарка РФ), 285 000 авто на компримированном природном газе (0,5%) и 3000 авто на сжиженном природном газе (менее 0,1%).
Суммарный объем потребления газомоторного топлива в России увеличится с 1,73 миллиарда кубометров в 2022 году до 15,4 миллиарда кубометров в 2035 году, говорил весной прошлого года вице-премьер России Александр Новак. Он напоминал, что в РФ реализуется программа государственной поддержки использования газа на транспорте: предоставляются субсидии на строительство заправочной инфраструктуры и переоборудование автомобилей на газ.