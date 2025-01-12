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Эксперт рассказал, когда ИИ в мире переживет "золотую эру"

Эксперт рассказал, когда ИИ в мире переживет "золотую эру" - 12.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда ИИ в мире переживет "золотую эру"

Искусственный интеллект (ИИ) в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", как это было в свое время с криптовалютой и блокчейном, - такое... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T04:35+0300

2025-01-12T04:35+0300

2025-01-12T04:35+0300

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", как это было в свое время с криптовалютой и блокчейном, - такое мнение высказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. Вместе с этим эксперт ожидает, что в 2025 году ряд стран могут ужесточить регулирование ИИ. "ИИ переживет "золотую эру" в ближайшие 1,5-2 года, в некотором плане повторив успех блокчейна и криптовалюты", - сказал Дащенко. В частности, он ожидает, что ИИ будет интегрирован в системы сбора и продвижения мнений. "Многие используют ChatGPT как советника и советчика. Это мощнейший инструмент для продвижения и сбора мнений. Думаю, что при одинаковых текстовых запросах выдача будет разной в зависимости от страны и региона, чтобы продвинуть нужную точку зрения", - предположил эксперт. "В 2025 году стоит ожидать ужесточения регулирования искусственного интеллекта в разных странах мира, в том числе запрета экспорта данных и "железа", - сказал в то же время Дащенко. Одновременно с этим, по его мнению, продолжится автоматизация кибератак, как злоумышленниками, так и компаниями для отработки методов своей защиты. Эксперт ожидает, что в текущем году хакеры будут активно применять нейросети в кибератаках. "Доступность и мощь больших языковых моделей (LLM) быстро зарекомендовала себя с точки зрения нападения", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, москва, лаборатория касперского