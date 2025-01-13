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Генсек НАТО отметил эффективность расходования Россией оборонного бюджета

Генсек НАТО отметил эффективность расходования Россией оборонного бюджета - 13.01.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО отметил эффективность расходования Россией оборонного бюджета

Россия тратит на оборону гораздо меньше средств, но делает это гораздо эффективнее стран-членов НАТО, признал генсек альянса Марк Рютте в ходе дискуссии с... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T21:10+0300

2025-01-13T21:10+0300

2025-01-13T21:10+0300

политика

нато

марк рютте

россия

расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Россия тратит на оборону гораздо меньше средств, но делает это гораздо эффективнее стран-членов НАТО, признал генсек альянса Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами Европарламента.Ранее евродепутат от Бельгии возмутился тем, что Рютте призывает перенаправить часть средств, выделяемых на социальные расходы, на оборону, при том, что европейские граждане, напротив, настаивают на увеличении социальных расходов. Он также отметил, что в альянсе называют "главной угрозой" Россию, военные расходы которой более чем в десять раз уступают тратам государств НАТО на военные цели. Рютте призвал евродепутатов не забывать, сравнивая российские цифры, что в России можно купить "на эти же деньги гораздо больше, так как у них нет наших высоких зарплат, нашей бюрократии, они могут действовать быстрее, они фактически создали военную экономику, перевели промышленность на военные рельсы". Он также отметил, что РФ произвела за три месяца больше вооружения, чем все страны НАТО за год. Ранее генсек НАТО призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат. Он также заявил, что тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно". По словам Рютте, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран. "В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.

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нато, марк рютте, россия, расходы на оборону