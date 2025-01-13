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Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/gosdolg-854168006.html
Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии
Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии
Внутренний государственный долг Молдавии увеличивался на протяжении последних трех месяцев и продолжает расти, заявил экономист, бывший посол молдавской... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:18+0300
2025-01-13T19:18+0300
экономика
молдавия
госдолг
экономика молдавии
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КИШИНЕВ, 13 янв - ПРАЙМ. Внутренний государственный долг Молдавии увеличивался на протяжении последних трех месяцев и продолжает расти, заявил экономист, бывший посол молдавской республики в России Владимир Головатюк. По данным на декабрь 2024 года, внутренний госдолг Молдавии превысил 2,35 миллиарда долларов. Национальный банк Молдавии 10 января повысил базовую ставку с 3,6% годовых до 5,6%. "Внутренний госдолг растет уже 3 месяца и дело не в том, что правительству вдруг стали остро необходимы деньги. Они были нужны всегда. Просто летом резко упал спрос на государственные ценные бумаги (ГЦБ) и минфин не смог их размещать в заявляемых объемах. Кстати, после повышения базовой ставки Нацбанка доходность ГЦБ неизбежно пойдет вверх и, стало быть, госдолг вырастет еще более", - написал Головатюк в своем Telegram-канале. По его словам, коммерческие банки считают государственные ценные бумаги менее привлекательными, чем кредиты, средняя доходность ГЦБ летом была ниже 5%, а процент по потребительскому кредитованию – более 10%. "Начиная с осени, доходность по ГЦБ начала расти и в ноябре 2024 года по годовым бумагам она превысила 6%, а на аукционе 17 декабря – почти 7%. В результате и спрос на ГЦБ пошел вверх", - добавил эксперт. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, госдолг, экономика молдавии
Экономика, МОЛДАВИЯ, госдолг, экономика Молдавии
19:18 13.01.2025
 
Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии

Головатюк: внутренний госдолг Молдавии продолжает расти уже три месяца

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 13 янв - ПРАЙМ. Внутренний государственный долг Молдавии увеличивался на протяжении последних трех месяцев и продолжает расти, заявил экономист, бывший посол молдавской республики в России Владимир Головатюк.
По данным на декабрь 2024 года, внутренний госдолг Молдавии превысил 2,35 миллиарда долларов. Национальный банк Молдавии 10 января повысил базовую ставку с 3,6% годовых до 5,6%.
"Внутренний госдолг растет уже 3 месяца и дело не в том, что правительству вдруг стали остро необходимы деньги. Они были нужны всегда. Просто летом резко упал спрос на государственные ценные бумаги (ГЦБ) и минфин не смог их размещать в заявляемых объемах. Кстати, после повышения базовой ставки Нацбанка доходность ГЦБ неизбежно пойдет вверх и, стало быть, госдолг вырастет еще более", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
По его словам, коммерческие банки считают государственные ценные бумаги менее привлекательными, чем кредиты, средняя доходность ГЦБ летом была ниже 5%, а процент по потребительскому кредитованию – более 10%.
"Начиная с осени, доходность по ГЦБ начала расти и в ноябре 2024 года по годовым бумагам она превысила 6%, а на аукционе 17 декабря – почти 7%. В результате и спрос на ГЦБ пошел вверх", - добавил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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ЭкономикаМОЛДАВИЯгосдолгэкономика Молдавии
 
 
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