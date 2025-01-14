https://1prime.ru/20250114/evropa-854199037.html
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ
Европейские страны и их граждане больше других страдают от перебоев в поставках российского газа, вызванных остановкой транзита газа РФ через Украину, а также... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T20:38+0300
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европа
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поставки газа
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Европейские страны и их граждане больше других страдают от перебоев в поставках российского газа, вызванных остановкой транзита газа РФ через Украину, а также атаками на газопроводы между Россией и Европой, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено. "Европейские страны, которые уже пожертвовали большой частью своей энергетической безопасности, похоже, будут больше всех страдать от атак (на газопроводы между РФ и Европой - ред.) и остановок (транзита газа РФ - ред.)... Пока европейские лидеры ставят войну в приоритет над мирным урегулированием, их граждане, скорее всего, будут за это страдать", - говорится в тексте статьи. Автор при этом подчеркивает, что энергобезопасность Европы уже пострадала из-за взрывов на "Северных потоках" в 2022 году. "Очевидно, что именно США извлекли выгоду из последовавшего роста зависимости Европы от импорта американского сжиженного газа", - пишет журнал. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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европа, россия, поставки газа
ЕВРОПА, РОССИЯ, поставки газа
Европа страдает из-за перебоев в поставках газа из России, пишут СМИ
RS: больше всех от перебоев в поставках газа из России страдает Европа
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Европейские страны и их граждане больше других страдают от перебоев в поставках российского газа, вызванных остановкой транзита газа РФ через Украину, а также атаками на газопроводы между Россией и Европой, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
"Европейские страны, которые уже пожертвовали большой частью своей энергетической безопасности, похоже, будут больше всех страдать от атак (на газопроводы между РФ и Европой - ред.) и остановок (транзита газа РФ - ред.)... Пока европейские лидеры ставят войну в приоритет над мирным урегулированием, их граждане, скорее всего, будут за это страдать", - говорится в тексте статьи.
Автор при этом подчеркивает, что энергобезопасность Европы уже пострадала из-за взрывов на "Северных потоках" в 2022 году.
"Очевидно, что именно США извлекли выгоду из последовавшего роста зависимости Европы от импорта американского сжиженного газа", - пишет журнал.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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