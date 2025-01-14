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МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море - 14.01.2025, ПРАЙМ
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МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море
МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море - 14.01.2025, ПРАЙМ
МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море
На месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в Чёрном море, может обрушиться скала, сообщили РИА | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:35+0300
2025-01-14T12:35+0300
происшествия
краснодарский край
мчс россии
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КРАСНОДАР, 14 янв – ПРАЙМ. На месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в Чёрном море, может обрушиться скала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. В пятницу, 10 января, власти сообщили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", лежащего на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Для локализации загрязнения были установлены боны, чтбы обеспечить работу техники, была проложена дорога протяжённостью свыше 600 метров. Основная часть вытекшего мазута в понедельник была собрана. "Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239", - отметили в МЧС. Во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря затонули танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в воде оказалось порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае в связи с крушением действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На берегу спасатели и волонтеры ведут сбор загрязненного грунта, специалисты удаляют из акватории нефтеводяную смесь и обрабатывают загрязненные участки сорбентом. В регионе действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута.
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краснодарский край, мчс россии
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России
12:35 14.01.2025
 
МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море

МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута из "Волгонефти 239"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 14 янв – ПРАЙМ. На месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в Чёрном море, может обрушиться скала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
В пятницу, 10 января, власти сообщили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", лежащего на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Для локализации загрязнения были установлены боны, чтбы обеспечить работу техники, была проложена дорога протяжённостью свыше 600 метров. Основная часть вытекшего мазута в понедельник была собрана.
"Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239", - отметили в МЧС.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
10 января, 15:29
Во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря затонули танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в воде оказалось порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Краснодарском крае в связи с крушением действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На берегу спасатели и волонтеры ведут сбор загрязненного грунта, специалисты удаляют из акватории нефтеводяную смесь и обрабатывают загрязненные участки сорбентом. В регионе действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России
 
 
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