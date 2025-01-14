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МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море

МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море - 14.01.2025, ПРАЙМ

МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море

На месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в Чёрном море, может обрушиться скала, сообщили РИА | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:35+0300

2025-01-14T12:35+0300

2025-01-14T12:35+0300

происшествия

краснодарский край

мчс россии

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КРАСНОДАР, 14 янв – ПРАЙМ. На месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в Чёрном море, может обрушиться скала, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. В пятницу, 10 января, власти сообщили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", лежащего на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Для локализации загрязнения были установлены боны, чтбы обеспечить работу техники, была проложена дорога протяжённостью свыше 600 метров. Основная часть вытекшего мазута в понедельник была собрана. "Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239", - отметили в МЧС. Во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря затонули танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". С них эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в воде оказалось порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае в связи с крушением действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На берегу спасатели и волонтеры ведут сбор загрязненного грунта, специалисты удаляют из акватории нефтеводяную смесь и обрабатывают загрязненные участки сорбентом. В регионе действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута.

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краснодарский край

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краснодарский край, мчс россии