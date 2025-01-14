https://1prime.ru/20250114/ssha-854193308.html
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира - 14.01.2025, ПРАЙМ
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира
Администрация США не считает, что поставки оружия Киеву позволяют Вашингтону диктовать Украине условия мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:47+0300
2025-01-14T17:47+0300
2025-01-14T17:47+0300
политика
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поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация США не считает, что поставки оружия Киеву позволяют Вашингтону диктовать Украине условия мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил в интервью изданию New York Times советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, одна из ключевых черт подхода администрации Байдена к вопросам по Украине, которая недооценена, — это способность США сохранять единство альянса. "Президент (России Владимир — ред.) Путин в начале этого конфликта делал ставку на то, что он разрушит НАТО и расколет Европу. Мы удержали коалицию из 50 стран вместе в самых сложных обстоятельствах. Если бы Соединенные Штаты заявили Украине: "Вот так это должно быть", это, безусловно, разрушило бы это единство", — сказал Салливан. Он отметил, что поставки оружия, разведданных и оказание технической поддержки являются "моральной обязанностью США перед Украиной". По его мнению, данный подход не требует серьезных жертв со стороны американцев, что делает его "оправданным". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, джейк салливан, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, Джейк Салливан, поддержка Украины
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира
Салливан: США не считают, что поддержка Киева позволяют навязывать условия мира
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация США не считает, что поставки оружия Киеву позволяют Вашингтону диктовать Украине условия мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил в интервью изданию New York Times советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, одна из ключевых черт подхода администрации Байдена к вопросам по Украине, которая недооценена, — это способность США сохранять единство альянса.
"Президент (России Владимир — ред.) Путин в начале этого конфликта делал ставку на то, что он разрушит НАТО и расколет Европу. Мы удержали коалицию из 50 стран вместе в самых сложных обстоятельствах. Если бы Соединенные Штаты заявили Украине: "Вот так это должно быть", это, безусловно, разрушило бы это единство", — сказал Салливан.
Он отметил, что поставки оружия, разведданных и оказание технической поддержки являются "моральной обязанностью США перед Украиной". По его мнению, данный подход не требует серьезных жертв со стороны американцев, что делает его "оправданным".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий