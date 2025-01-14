Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250114/stavka-854180724.html
Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше
Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше - 14.01.2025, ПРАЙМ
Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше
В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ отметил, что на текущем этапе риски в случае повышения ключевой ставки выше, чем при ее... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:22+0300
2025-01-14T12:22+0300
мнения аналитиков
александр джиоев
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854180724.jpg?1736846548
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ отметил, что на текущем этапе риски в случае повышения ключевой ставки выше, чем при ее сохранении на уровне 21%. ЦБ подчеркнул, что усиление инфляционного давления в октябре—ноябре было вызвано временными факторами — низким урожаем, ослаблением рубля и повышением тарифов на связь.Аргументами в пользу сохранения ставки стало более сильное, чем ожидал регулятор, ужесточение денежно-кредитных условий, нелинейность влияния жесткой монетарной политики на экономику и инфляцию и значительное сокращение льготных программ кредитования.Если к февральскому заседанию рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, ЦБ может возобновить повышение ключевой ставки. Годовая инфляция, как ожидает регулятор, в начале 2025 года из-за эффекта базы в любом случае продолжит расти и достигнет пика в апреле.Рынок гособлигаций — без резких движенийМинфин выполнил план размещений на 2024 год на 100,6% и может повторить перевыполнение в 2025 году с учетом масштаба программы заимствований в размере 4,78 триллиона рублей и намерений сократить долю флоатеров в привлечениях. Скорее всего, Минфин сделает ставку на размещение выпусков с фиксированной ставкой на фоне усилившегося спроса на этот тип бумаг после декабрьского заседания ЦБ.В первые торговые дни нового года российские гособлигации торговались в узком диапазоне, объемы торгов были довольно скромными. Индекс RGBI снизился с 106,5 до 105,5 пунктов, а доходность по нему выросла с начала года на 33 б. п., до 16,62%. Наиболее активный рост доходностей наблюдался на длинном конце кривой. Волатильность, скорее всего, усилится на фоне публикации данных по инфляции за декабрь в предстоящую среду.Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250110/stavka-854100944.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Джиоев
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg
Александр Джиоев
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, александр джиоев, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Александр Джиоев, ставка Банка России
12:22 14.01.2025
 
Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше

Аналитик Джиоев: ЦБ повысит ставку в феврале, если кредитование ускорится

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»
Александр Джиоев
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ отметил, что на текущем этапе риски в случае повышения ключевой ставки выше, чем при ее сохранении на уровне 21%. ЦБ подчеркнул, что усиление инфляционного давления в октябре—ноябре было вызвано временными факторами — низким урожаем, ослаблением рубля и повышением тарифов на связь.
Аргументами в пользу сохранения ставки стало более сильное, чем ожидал регулятор, ужесточение денежно-кредитных условий, нелинейность влияния жесткой монетарной политики на экономику и инфляцию и значительное сокращение льготных программ кредитования.
Если к февральскому заседанию рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, ЦБ может возобновить повышение ключевой ставки. Годовая инфляция, как ожидает регулятор, в начале 2025 года из-за эффекта базы в любом случае продолжит расти и достигнет пика в апреле.
Рынок гособлигаций — без резких движений
Минфин выполнил план размещений на 2024 год на 100,6% и может повторить перевыполнение в 2025 году с учетом масштаба программы заимствований в размере 4,78 триллиона рублей и намерений сократить долю флоатеров в привлечениях. Скорее всего, Минфин сделает ставку на размещение выпусков с фиксированной ставкой на фоне усилившегося спроса на этот тип бумаг после декабрьского заседания ЦБ.
В первые торговые дни нового года российские гособлигации торговались в узком диапазоне, объемы торгов были довольно скромными. Индекс RGBI снизился с 106,5 до 105,5 пунктов, а доходность по нему выросла с начала года на 33 б. п., до 16,62%. Наиболее активный рост доходностей наблюдался на длинном конце кривой. Волатильность, скорее всего, усилится на фоне публикации данных по инфляции за декабрь в предстоящую среду.
Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Почему Банк России может снизить ставку в феврале
10 января, 02:02

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковАлександр Джиоевставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала