Банк России может повысить ставку в феврале: риски стали выше

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ отметил, что на текущем этапе риски в случае повышения ключевой ставки выше, чем при ее сохранении на уровне 21%. ЦБ подчеркнул, что усиление инфляционного давления в октябре—ноябре было вызвано временными факторами — низким урожаем, ослаблением рубля и повышением тарифов на связь.Аргументами в пользу сохранения ставки стало более сильное, чем ожидал регулятор, ужесточение денежно-кредитных условий, нелинейность влияния жесткой монетарной политики на экономику и инфляцию и значительное сокращение льготных программ кредитования.Если к февральскому заседанию рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, ЦБ может возобновить повышение ключевой ставки. Годовая инфляция, как ожидает регулятор, в начале 2025 года из-за эффекта базы в любом случае продолжит расти и достигнет пика в апреле.Рынок гособлигаций — без резких движенийМинфин выполнил план размещений на 2024 год на 100,6% и может повторить перевыполнение в 2025 году с учетом масштаба программы заимствований в размере 4,78 триллиона рублей и намерений сократить долю флоатеров в привлечениях. Скорее всего, Минфин сделает ставку на размещение выпусков с фиксированной ставкой на фоне усилившегося спроса на этот тип бумаг после декабрьского заседания ЦБ.В первые торговые дни нового года российские гособлигации торговались в узком диапазоне, объемы торгов были довольно скромными. Индекс RGBI снизился с 106,5 до 105,5 пунктов, а доходность по нему выросла с начала года на 33 б. п., до 16,62%. Наиболее активный рост доходностей наблюдался на длинном конце кривой. Волатильность, скорее всего, усилится на фоне публикации данных по инфляции за декабрь в предстоящую среду.Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам декабрьского заседания ЦБ отметил, что на текущем этапе риски в случае повышения ключевой ставки выше, чем при ее сохранении на уровне 21%. ЦБ подчеркнул, что усиление инфляционного давления в октябре—ноябре было вызвано временными факторами — низким урожаем, ослаблением рубля и повышением тарифов на связь.
Аргументами в пользу сохранения ставки стало более сильное, чем ожидал регулятор, ужесточение денежно-кредитных условий, нелинейность влияния жесткой монетарной политики на экономику и инфляцию и значительное сокращение льготных программ кредитования.
Если к февральскому заседанию рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, ЦБ может возобновить повышение ключевой ставки. Годовая инфляция, как ожидает регулятор, в начале 2025 года из-за эффекта базы в любом случае продолжит расти и достигнет пика в апреле.
Рынок гособлигаций — без резких движений
Минфин выполнил план размещений на 2024 год на 100,6% и может повторить перевыполнение в 2025 году с учетом масштаба программы заимствований в размере 4,78 триллиона рублей и намерений сократить долю флоатеров в привлечениях. Скорее всего, Минфин сделает ставку на размещение выпусков с фиксированной ставкой на фоне усилившегося спроса на этот тип бумаг после декабрьского заседания ЦБ.
В первые торговые дни нового года российские гособлигации торговались в узком диапазоне, объемы торгов были довольно скромными. Индекс RGBI снизился с 106,5 до 105,5 пунктов, а доходность по нему выросла с начала года на 33 б. п., до 16,62%. Наиболее активный рост доходностей наблюдался на длинном конце кривой. Волатильность, скорее всего, усилится на фоне публикации данных по инфляции за декабрь в предстоящую среду.
Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
Почему Банк России может снизить ставку в феврале
10 января, 02:02
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