https://1prime.ru/20250114/tayvan-854185465.html

Москва объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров

Москва объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров - 14.01.2025, ПРАЙМ

Москва объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров

Москва объявила Тайвань недружественной территорией из-за того, что он ввел санкции против РФ, Пекин это понимает, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:33+0300

2025-01-14T14:33+0300

2025-01-14T14:33+0300

политика

россия

китай

тайвань

сергей лавров

санкции против рф

недружественные страны

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва объявила Тайвань недружественной территорией из-за того, что он ввел санкции против РФ, Пекин это понимает, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. "Тайвань против нас объявил санкции. Вот вам и критерии... Мы исходим из того, что недружественными являются правительства сегодняшние в тех странах, которые присоединились к санкциям", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, почему власти РФ включили Тайвань в список недружественных стран, хотя Москва поддерживает принцип территориальной целостности Китая. Лавров отметил, что недружественных стран и народов для России не существует. Он выразил уверенность, что Пекин прекрасно понимает эту ситуацию. В число недружественных стран и территорий также входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства-члены ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Официальные отношения между властями Китая и его островной провинцией были прерваны в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, с начала 1990-х годов они стали контактировать через такие неправительственные организации, как пекинская Ассоциация развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://1prime.ru/20250114/neft-854185322.html

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россия, китай, тайвань, сергей лавров, санкции против рф, недружественные страны