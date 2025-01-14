https://1prime.ru/20250114/tekhnologii-854194706.html

США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России

США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России - 14.01.2025, ПРАЙМ

США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России

Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:17+0300

2025-01-14T18:17+0300

2025-01-14T18:17+0300

сша

китай

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россия

импорт

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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом. "Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации. Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России. Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.

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сша

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сша, китай, технологии, россия, импорт