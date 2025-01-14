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США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России
США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России - 14.01.2025, ПРАЙМ
США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России
Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:17+0300
2025-01-14T18:17+0300
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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом. "Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации. Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России. Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.
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США, КИТАЙ, Технологии, РОССИЯ, импорт
США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из Китая и России
Белый дом: США запретили импорт "умных" авто и связанных с ними технологий
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом.
"Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.
Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.
Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.
США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях