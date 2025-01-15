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"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам - 15.01.2025, ПРАЙМ
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"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам
"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам
Потенциал поставок российского детского питания во Вьетнам оценивается на уровне 56-58 миллионов долларов в год, рассказал РИА Новости генеральный директор... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:09+0300
2025-01-15T14:09+0300
экономика
россия
вьетнам
союзмолоко
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потенциал поставок российского детского питания во Вьетнам оценивается на уровне 56-58 миллионов долларов в год, рассказал РИА Новости генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. Председатель правительства РФ Михаила Мишустин 14-15 января находится во Вьетнаме с официальным визитом. В ходе визита премьер-министр встретился с представителями российских и вьетнамских деловых кругов, обсуждались в том числе и вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ. "Вьетнам остается одной из самых перспективных для экспорта стран. ...Население страны продолжает расти, что способствует и росту спроса, и дальнейшему наращиванию импорта. Одной из ключевых категорий поставок является детское питание. При этом Россия входит в тройку крупнейших поставщиков по этому продукту. Потенциал экспорта детского питания из России во Вьетнам оценивается в 6-8 тысяч тонн на 56-58 миллионов долларов в год", - рассказал Белов. Кроме того, ежегодно на вьетнамский рынок поставляется сухого молока российского производства более чем на 500 миллионов долларов. Как отметили в союзе, возможности по наращиванию поставок во Вьетнам видятся не только в области детского питания, но также в области сгущенного молока, мороженного, десертов и других молочных продуктов. Россия имеет хорошие перспективы увеличить экспорт в ряды страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Вьетнам, Китай, Индонезию. "В этих странах высокая доля молодежи, растет средний класс, интенсивно идет развитие HoReCа (сегмент гостиниц, ресторанов и кафе - ред.), и поэтому интерес поставщиков будет еще долго фиксироваться на этом рынке. Именно здесь нужно искать точки развития и российским компаниям", - заключил генеральный директор "Союзмолоко".
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россия, вьетнам, союзмолоко
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Союзмолоко
14:09 15.01.2025
 
"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам

"Союзмолоко" оценило потенциал экспорта детского питания во Вьетнам в $58 млн в год

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием
Полки с детским питанием - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потенциал поставок российского детского питания во Вьетнам оценивается на уровне 56-58 миллионов долларов в год, рассказал РИА Новости генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов.
Председатель правительства РФ Михаила Мишустин 14-15 января находится во Вьетнаме с официальным визитом. В ходе визита премьер-министр встретился с представителями российских и вьетнамских деловых кругов, обсуждались в том числе и вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ.
"Вьетнам остается одной из самых перспективных для экспорта стран. ...Население страны продолжает расти, что способствует и росту спроса, и дальнейшему наращиванию импорта. Одной из ключевых категорий поставок является детское питание. При этом Россия входит в тройку крупнейших поставщиков по этому продукту. Потенциал экспорта детского питания из России во Вьетнам оценивается в 6-8 тысяч тонн на 56-58 миллионов долларов в год", - рассказал Белов.
Кроме того, ежегодно на вьетнамский рынок поставляется сухого молока российского производства более чем на 500 миллионов долларов. Как отметили в союзе, возможности по наращиванию поставок во Вьетнам видятся не только в области детского питания, но также в области сгущенного молока, мороженного, десертов и других молочных продуктов.
Россия имеет хорошие перспективы увеличить экспорт в ряды страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Вьетнам, Китай, Индонезию. "В этих странах высокая доля молодежи, растет средний класс, интенсивно идет развитие HoReCа (сегмент гостиниц, ресторанов и кафе - ред.), и поэтому интерес поставщиков будет еще долго фиксироваться на этом рынке. Именно здесь нужно искать точки развития и российским компаниям", - заключил генеральный директор "Союзмолоко".
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