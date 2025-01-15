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Песков назвал иностранных наемников законными целями для ВС России - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал иностранных наемников законными целями для ВС России
Песков назвал иностранных наемников законными целями для ВС России - 15.01.2025, ПРАЙМ
Песков назвал иностранных наемников законными целями для ВС России
Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, становятся легитимными целями для российских, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:59+0300
2025-01-15T12:59+0300
политика
россия
украина
наемники
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, становятся легитимными целями для российских, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Он также отметил, что Москва знает о присутствии на украинской территории иностранных наемников, которые сражаются против российских военных.Ранее австралийский канал ABC сообщал, что австралиец был задержан российскими военными и подвергнут допросу. Посол России в Австралии был вызван в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации.
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украина
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россия, украина, наемники
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, НАЕМНИКИ
12:59 15.01.2025
 
Песков назвал иностранных наемников законными целями для ВС России

Песков: иностранные наемники становятся законными целями для ВС России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, становятся легитимными целями для российских, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Он также отметил, что Москва знает о присутствии на украинской территории иностранных наемников, которые сражаются против российских военных.
Ранее австралийский канал ABC сообщал, что австралиец был задержан российскими военными и подвергнут допросу. Посол России в Австралии был вызван в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации.
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