https://1prime.ru/20250115/zarplata-854193446.html

Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет

Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет - 15.01.2025, ПРАЙМ

Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет

Просить прибавки к зарплате можно и нужно, но делать это следует правильно, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T02:02+0300

2025-01-15T02:02+0300

2025-01-15T02:02+0300

экономика

зарплата

реальные зарплаты

повышение зарплаты

общество

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Просить прибавки к зарплате можно и нужно, но делать это следует правильно, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для изменения зарплаты помимо одного желания должны быть объективные причины:Как полагает эксперт, нет универсального ответа на вопрос, через какой конкретный промежуток времени можно просить прибавку - месяц, полгода, год, три года.Но нужно понимать, что определенный временной период человек должен отработать на новом месте, притереться к команде, понять суть и смысл своих задач и требований руководства. Довольно странно, по мнению эксперта, просить прибавку, полностью не влившись в рабочий процесс. Но и ждать у моря погоды тоже не стоит. Объективно человеку нужно несколько месяцев для погружения в свою трудовую функцию.Если вам давно не повышали зарплату и вы считаете это незаслуженным, следует провести на эту тему разговор с начальством.Во время разговора проанализируйте свои заслуги и расскажите начальнику, что еще вы можете сделать для компании; приводите рациональные, а не эмоциональные доводы, оперируйте конкретными цифрами.Эксперт советует также больше рассказать о своих достижениях, а также о том, что повышение вашей зарплаты даст компании, почему в вас надо инвестировать.Если запускается какой-то новый проект, то объясните, почему именно вы должны занять место в нем.Вместе с тем, не стоит в разговоре с начальством сравнивать себя с другим сотрудником, которому, на ваш взгляд, платят больше/меньше положенного; подчеркивать время нахождения в компании, а не свои конкретные дела; шантажировать работодателя уходом, не имея реального запасного варианта; рассказывать о личных причинах, почему вам срочно понадобились деньги."Если вы человек стеснительный, вполне реально попросить о прибавке с помощью делового письма. Там вы можете спокойно и без волнений изложить свои аргументы. В век интернета и массовой удаленки это вряд ли покажется начальству неуместным", - уверяет Полещук.Важно не бояться отказов. Как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда. Для этого поищите вакансии, схожие с вашей должностью, и посмотрите, какие зарплаты по ним обещают.При оценке стоит изучить сайты объявлений о работе, а также спросить знакомых, которые заняты в этой же профессии. Если у вас не получается переломить ситуацию и вам ответили отказом, следует создать резюме на соответствующих платформах поиска работы. Это позволит вам не терять времени даром и точнее понять, на какое вознаграждение вы сможете рассчитывать в другой компании. А также, возможно, подтолкнет ваших работодателей к действиям."С конкретным предложением от другой организации вы можете не боясь последствий прямо подойти к руководству и объяснить ситуацию, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", - резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20250105/migranty-854031721.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зарплата, реальные зарплаты, повышение зарплаты, общество , минфин