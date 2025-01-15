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Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/zarplata-854193446.html
Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет
Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет - 15.01.2025, ПРАЙМ
Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет
Просить прибавки к зарплате можно и нужно, но делать это следует правильно, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T02:02+0300
2025-01-15T02:02+0300
экономика
зарплата
реальные зарплаты
повышение зарплаты
общество
минфин
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Просить прибавки к зарплате можно и нужно, но делать это следует правильно, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для изменения зарплаты помимо одного желания должны быть объективные причины:Как полагает эксперт, нет универсального ответа на вопрос, через какой конкретный промежуток времени можно просить прибавку - месяц, полгода, год, три года.Но нужно понимать, что определенный временной период человек должен отработать на новом месте, притереться к команде, понять суть и смысл своих задач и требований руководства. Довольно странно, по мнению эксперта, просить прибавку, полностью не влившись в рабочий процесс. Но и ждать у моря погоды тоже не стоит. Объективно человеку нужно несколько месяцев для погружения в свою трудовую функцию.Если вам давно не повышали зарплату и вы считаете это незаслуженным, следует провести на эту тему разговор с начальством.Во время разговора проанализируйте свои заслуги и расскажите начальнику, что еще вы можете сделать для компании; приводите рациональные, а не эмоциональные доводы, оперируйте конкретными цифрами.Эксперт советует также больше рассказать о своих достижениях, а также о том, что повышение вашей зарплаты даст компании, почему в вас надо инвестировать.Если запускается какой-то новый проект, то объясните, почему именно вы должны занять место в нем.Вместе с тем, не стоит в разговоре с начальством сравнивать себя с другим сотрудником, которому, на ваш взгляд, платят больше/меньше положенного; подчеркивать время нахождения в компании, а не свои конкретные дела; шантажировать работодателя уходом, не имея реального запасного варианта; рассказывать о личных причинах, почему вам срочно понадобились деньги."Если вы человек стеснительный, вполне реально попросить о прибавке с помощью делового письма. Там вы можете спокойно и без волнений изложить свои аргументы. В век интернета и массовой удаленки это вряд ли покажется начальству неуместным", - уверяет Полещук.Важно не бояться отказов. Как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда. Для этого поищите вакансии, схожие с вашей должностью, и посмотрите, какие зарплаты по ним обещают.При оценке стоит изучить сайты объявлений о работе, а также спросить знакомых, которые заняты в этой же профессии. Если у вас не получается переломить ситуацию и вам ответили отказом, следует создать резюме на соответствующих платформах поиска работы. Это позволит вам не терять времени даром и точнее понять, на какое вознаграждение вы сможете рассчитывать в другой компании. А также, возможно, подтолкнет ваших работодателей к действиям."С конкретным предложением от другой организации вы можете не боясь последствий прямо подойти к руководству и объяснить ситуацию, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", - резюмировал эксперт.
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зарплата, реальные зарплаты, повышение зарплаты, общество , минфин
Экономика, зарплата, реальные зарплаты, повышение зарплаты, Общество , Минфин
02:02 15.01.2025
 
Как правильно просить прибавки к зарплате: раскрыт секрет

Эксперт Полещук: для повышения зарплаты нужны основания, а не жалобы на инфляцию

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Просить прибавки к зарплате можно и нужно, но делать это следует правильно, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По его словам, для изменения зарплаты помимо одного желания должны быть объективные причины:
  • изменение конъюнктуры рынка в конкретной отрасли или профессии (например, последние годы наблюдается бурный рост зарплат айти-специалистов);
  • появление у соискателя новых навыков или умений (прохождение допобучения или профподготовки);
  • достижение определенных успехов в деятельности (показатели, опыт);
  • расширение компании и возможность занять новые вакантные должности.
Как полагает эксперт, нет универсального ответа на вопрос, через какой конкретный промежуток времени можно просить прибавку - месяц, полгода, год, три года.
Но нужно понимать, что определенный временной период человек должен отработать на новом месте, притереться к команде, понять суть и смысл своих задач и требований руководства. Довольно странно, по мнению эксперта, просить прибавку, полностью не влившись в рабочий процесс. Но и ждать у моря погоды тоже не стоит. Объективно человеку нужно несколько месяцев для погружения в свою трудовую функцию.
Если вам давно не повышали зарплату и вы считаете это незаслуженным, следует провести на эту тему разговор с начальством.
Во время разговора проанализируйте свои заслуги и расскажите начальнику, что еще вы можете сделать для компании; приводите рациональные, а не эмоциональные доводы, оперируйте конкретными цифрами.
Эксперт советует также больше рассказать о своих достижениях, а также о том, что повышение вашей зарплаты даст компании, почему в вас надо инвестировать.Если запускается какой-то новый проект, то объясните, почему именно вы должны занять место в нем.
Вместе с тем, не стоит в разговоре с начальством сравнивать себя с другим сотрудником, которому, на ваш взгляд, платят больше/меньше положенного; подчеркивать время нахождения в компании, а не свои конкретные дела; шантажировать работодателя уходом, не имея реального запасного варианта; рассказывать о личных причинах, почему вам срочно понадобились деньги.
"Если вы человек стеснительный, вполне реально попросить о прибавке с помощью делового письма. Там вы можете спокойно и без волнений изложить свои аргументы. В век интернета и массовой удаленки это вряд ли покажется начальству неуместным", - уверяет Полещук.
Важно не бояться отказов. Как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда. Для этого поищите вакансии, схожие с вашей должностью, и посмотрите, какие зарплаты по ним обещают.
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При оценке стоит изучить сайты объявлений о работе, а также спросить знакомых, которые заняты в этой же профессии. Если у вас не получается переломить ситуацию и вам ответили отказом, следует создать резюме на соответствующих платформах поиска работы. Это позволит вам не терять времени даром и точнее понять, на какое вознаграждение вы сможете рассчитывать в другой компании. А также, возможно, подтолкнет ваших работодателей к действиям.
"С конкретным предложением от другой организации вы можете не боясь последствий прямо подойти к руководству и объяснить ситуацию, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", - резюмировал эксперт.
 
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