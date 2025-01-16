https://1prime.ru/20250116/internet-854222612.html

Если вы на удаленке: как подстраховаться от сбоя в рунете и спасти данные

Если вы на удаленке: как подстраховаться от сбоя в рунете и спасти данные - 16.01.2025, ПРАЙМ

Если вы на удаленке: как подстраховаться от сбоя в рунете и спасти данные

Недавний сбой в работе рунета посеял панику в рядах удаленных работников, биржевых торговцев и всех, кто зависит от бесперебойной работы интернета. Как... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T03:03+0300

2025-01-16T03:03+0300

2025-01-16T03:03+0300

технологии

финансы

общество

мирэа

яндекс

telegram

массовый сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/25/841832573_0:221:4195:2581_1920x0_80_0_0_e02a2fd12550b4be50e2c321fc858aa6.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Недавний сбой в работе рунета посеял панику в рядах удаленных работников, биржевых торговцев и всех, кто зависит от бесперебойной работы интернета. Как подстраховаться от подобных ситуаций и спасти ценные данные, рассказала завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Первым делом она советует создать резервные копии всех значимых документов, фото и рабочих материалов. Удобнее всего использовать облачные сервисы - Яндекс.Диск, Google Drive или Dropbox. Они автоматически сохраняют ваши файлы на удалённых серверах и обеспечивают легкий доступ с различных устройств, подключенных к интернету."Не забывайте регулярно обновлять эти копии, чтобы они оставались актуальными, и уделять внимание вопросам обеспечения безопасности сервисов, носителей информации и каналов передачи информации", - говорит эксперт.Не стоит игнорировать и физические носители информации. Внешние жёсткие диски или флеш-накопители станут надёжными средствами для хранения важных данных, к которым можно получить доступ даже без подключения к интернету. Автоматизировать процесс создания резервных копий можно с помощью специальных программ. Время от времени надо проверять работу этих носителей, чтобы удостовериться, что информация сохраняется правильно."Еще одним полезным инструментом является VPN (виртуальная частная сеть). Она помогает, в первую очередь, обеспечивать защищенное соединение. Выбирайте только проверенных поставщиков услуг, которые гарантируют безопасность и не следят за вашей активностью", - отмечает Елена Максимова.В случае непредвиденных неполадок в интернете важно иметь запасные варианты связи. Используйте мессенджеры, позволяющие отправлять сообщения в режиме оффлайн, такие как, например, Telegram. Не забывайте и о классических способах общения — СМС и телефонных звонках.Также эксперт рекомендует распечатать и хранить бумажные копии важных документов, таких как паспорт, свидетельство о рождении и договоры. Электронные версии этих документов желательно сохранять на внешних носителях или в облачном хранилище.Не менее важным аспектом безопасности является использование лицензионного программного обеспечения и его регулярное обновление. Старые и (или) нелицензионные версии программ и операционные системы зачастую содержат уязвимости, которые могут эксплуатировать злоумышленники. Поэтому своевременно обновляйте программное обеспечение на всех своих устройствах, особенно приложения, которые отвечают за безопасность и создание резервных копий."Наконец, уделите особое внимание защите своих паролей: создавайте сложные комбинации букв, цифр и символов, а также обязательно активируйте двухфакторную аутентификацию там, где это доступно", - рассказала Елена Максимова.

https://1prime.ru/20250114/runet-854195029.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , мирэа, яндекс, telegram, массовый сбой