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Инвесторы попросили Минфин обосновать повышенный налог по акциям X5

Инвесторы попросили Минфин обосновать повышенный налог по акциям X5 - 16.01.2025, ПРАЙМ

Инвесторы попросили Минфин обосновать повышенный налог по акциям X5

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась в Минфин России с просьбой разъяснить отдельные положения Налогового кодекса РФ в связи с повышенным налогом по | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:33+0300

2025-01-16T15:33+0300

2025-01-16T15:33+0300

экономика

россия

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налог

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обратилась в Минфин России с просьбой разъяснить отдельные положения Налогового кодекса РФ в связи с повышенным налогом по акциям ритейлера X5, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", включенной правительством РФ в перечень "экономически значимых" организаций (ЭЗО), были приостановлены 25 апреля 2024 года арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Московская биржа прекратила торги расписками X5 Retail Group N.V с 25 ноября 2024 года и запустила торги акциями ПАО "Корпоративный центр Икс 5" 9 января под тикером X5. В связи с особым порядком определения расходов на приобретение бумаг компаний, которые переезжают в Россию в рамках процедуры принудительной редомициляции, инвесторы могут столкнуться с ростом налогооблагаемой базы. Это коснется тех инвесторов, которые покупали расписки нидерландской X5, а продадут акции уже российского ПАО "Корпоративный центр Икс 5". "Розничные инвесторы не понимают, почему по депозитарным распискам на акции компании (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"), которая совершала бизнес-операции на 100% в РФ и торговалась на Московской бирже, в себестоимость принимается только половина цены приобретения (57,6%)?" - говорится в письме на имя статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова. "Экономическая логика, на их взгляд, должна быть иной. Раз собственнику расписок передаются акции ЭЗО с долей бизнеса в России в том же объеме, что и на момент их приобретения, а именно 100%, то и доля себестоимости, переносимая на данные акции, также должна быть 100%", - добавляется в письме. По мнению ассоциации, экономически более оправдано определение доли акций (долей в уставном капитале) экономически значимых организаций в активах соответствующей иностранной организации за минусом обязательств такой организации (то есть исходя из чистых активов, а не всей балансовой стоимости ее активов), что позволит сопоставлять реальную стоимость экономически значимых организаций и иностранной организации.

https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвесторы, x5 retail group, минфин, налог