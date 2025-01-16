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В Венгрии назвали оборонные расходы стран НАТО в размере 5% ВВП нереальными

В Венгрии назвали оборонные расходы стран НАТО в размере 5% ВВП нереальными - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Венгрии назвали оборонные расходы стран НАТО в размере 5% ВВП нереальными

Повышение оборонных трат стран-членов Североатлантического альянса до 5% ВВП нереально, даже Вашингтон столько не тратит, заявил в интервью порталу ATV глава... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:02+0300

2025-01-16T20:02+0300

2025-01-16T20:05+0300

венгрия

нато

расходы на оборону

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БУДАПЕШТ, 16 янв - ПРАЙМ. Повышение оборонных трат стран-членов Североатлантического альянса до 5% ВВП нереально, даже Вашингтон столько не тратит, заявил в интервью порталу ATV глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он отметил, что США тратят чуть более 3% ВВП на национальную оборону и они, "конечно, не будут формировать среди союзников по НАТО такие ожидания, которым не соответствует ни одна страна-член НАТО, включая саму Америку". Гуйяш напомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее заявил, что нельзя исключать увеличения оборонных расходов НАТО, но достичь этого можно только поэтапно. "Я считаю, что 5% – это нереально... Если не будет продолжительной непосредственной угрозы войны, то я не считаю цель выше 3% реальной", — сказал он. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.

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венгрия, нато, расходы на оборону