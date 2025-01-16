Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на микрозаймы в России упал до минимума за пять лет - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250116/rossija-854235556.html
Спрос на микрозаймы в России упал до минимума за пять лет
Спрос на микрозаймы в России упал до минимума за пять лет - 16.01.2025, ПРАЙМ
Спрос на микрозаймы в России упал до минимума за пять лет
Спрос на микрозаймы для погашения банковских кредитов в России по итогам 2024 года упал до минимума за пять лет – доля таких запросов с 2020 года снизилась... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T06:15+0300
2025-01-16T06:15+0300
финансы
банки
бизнес
москва
moneyman
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854235556.jpg?1736997307
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Спрос на микрозаймы для погашения банковских кредитов в России по итогам 2024 года упал до минимума за пять лет – доля таких запросов с 2020 года снизилась более чем в 2,5 раза и составила 3,9%, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет", - выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов. Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, получить кредит стало намного сложнее, а те, кто брал его, "изначально рациональнее" подходили к расчету собственных возможностей по обслуживанию долга. Также, по его словам, существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или в МФО. "Как итог, экономические и регуляторные реалии последних лет привели к снижению спроса на такие займы", - отметил Пустовит. Пиковые значения 2021 года аналитики объясняют отложенным спросом на кредиты после пандемийного 2020 года. В 2022 году начался тренд на сокращение показателя в связи со снижением доступности кредитов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. В 2023 и 2024 годах показатель продолжил снижаться, в том числе на фоне "более взвешенного финансового поведения граждан", а также планомерно усиливающихся регуляторных ограничений на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку. Исследователи добавили, что дополнительно в 2024 году сказался фактор высокой ключевой ставки и удорожания кредитов. "Обращаться за ними на таких дорогих условиях в большей степени были готовы те, кого с точки зрения платежеспособности можно отнести к категории заемщиков повышенного уровня риска. В результате многим из них в кредите было отказано. В совокупности это привело к снижению объемов кредитования", - говорится в материалах.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, москва, moneyman
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Moneyman
06:15 16.01.2025
 
Спрос на микрозаймы в России упал до минимума за пять лет

Moneyman: спрос на микрозаймы для погашения кредитов в России упал до минимума за пять лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Спрос на микрозаймы для погашения банковских кредитов в России по итогам 2024 года упал до минимума за пять лет – доля таких запросов с 2020 года снизилась более чем в 2,5 раза и составила 3,9%, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
"В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет", - выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов.
Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, получить кредит стало намного сложнее, а те, кто брал его, "изначально рациональнее" подходили к расчету собственных возможностей по обслуживанию долга. Также, по его словам, существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или в МФО. "Как итог, экономические и регуляторные реалии последних лет привели к снижению спроса на такие займы", - отметил Пустовит.
Пиковые значения 2021 года аналитики объясняют отложенным спросом на кредиты после пандемийного 2020 года. В 2022 году начался тренд на сокращение показателя в связи со снижением доступности кредитов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. В 2023 и 2024 годах показатель продолжил снижаться, в том числе на фоне "более взвешенного финансового поведения граждан", а также планомерно усиливающихся регуляторных ограничений на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку.
Исследователи добавили, что дополнительно в 2024 году сказался фактор высокой ключевой ставки и удорожания кредитов. "Обращаться за ними на таких дорогих условиях в большей степени были готовы те, кого с точки зрения платежеспособности можно отнести к категории заемщиков повышенного уровня риска. В результате многим из них в кредите было отказано. В совокупности это привело к снижению объемов кредитования", - говорится в материалах.
 
ФинансыБанкиБизнесМОСКВАMoneyman
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала