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Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая

Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая - 16.01.2025, ПРАЙМ

Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая

Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T02:35+0300

2025-01-16T02:35+0300

2025-01-16T02:35+0300

экономика

промышленность

сша

берингово море

москва

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США, рассказали РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). "Российские рыбаки в 2024 году обновили рекорд по вылову минтая - главной рыбы в стране. По подсчетам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), суммарный вылов по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1998,3 тысячи тонн, на 2% или 38 тысяч тонн выше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке - США - добыл лишь 1,35 миллиона тонн минтая", - сказали в ассоциации. Рекордный показатель по вылову является результатом "грамотной природоохранной политики российских регулятора и рыбаков, бережной эксплуатации ресурса и модернизации флота", прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак. Он добавил, что почти во всех районах добычи удалось нарастить уловы и освоить выделенные квоты. "Сложная ситуация с освоением была только в Беринговом море - здесь было освоено менее 70% от ОДУ. Вылов составил 486,2 тысячи тонн. Это связано со слабой промысловой обстановкой, которая отмечалась по ходу всего сезона", - отметил Буглак. Американские рыбаки, в свою очередь, не смогли освоить выделенный лимит. Например, в заливе Аляски из-за досрочного закрытия промысла рыбаки не выловили 50-60 тысяч тонн минтая, а это составляет более 30% от выделенной квоты для этого района. По оценкам ассоциации, в 2025 году Россия сохранит мировое лидерство - допустимый улов минтая установлен на уровне 2,46 миллиона тонн (+7% к 2024 году), тогда как в США - 1,58 миллиона тонн (+5%). В январе стартовала Охотоморская минтаевая путина, и сезон обещает быть успешным, потому что большинство факторов, важных для промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные, считает Буглак. По оценкам океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же, как и погодные условия, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций зимой и весной. "Опасение вызывает только ухудшающаяся ситуация в Беринговом море. По пессимистичным оценкам ученых, с учетом прогнозируемой возрастной структуры запаса и неблагоприятных факторов, влиянию на миграцию рыбы в российские воды, в этом году промысловая обстановка может быть еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем суммарный вылов минтая по итогам года в России сохранится на уровне 1,9-2 миллиона тонн", - добавил глава АДМ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, сша, берингово море, москва