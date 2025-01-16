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Суд запретил продажу транспортных карт "Тройка" на Ozon
Суд запретил продажу транспортных карт "Тройка" на Ozon - 16.01.2025, ПРАЙМ
Суд запретил продажу транспортных карт "Тройка" на Ozon
Арбитражный суд Москвы по иску столичного метрополитена запретил индивидуальному предпринимателю Дмитрию Стоцкому продавать на маркетплейсе Ozon транспортные... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:14+0300
2025-01-16T15:14+0300
2025-01-16T15:15+0300
россия
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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного метрополитена запретил индивидуальному предпринимателю Дмитрию Стоцкому продавать на маркетплейсе Ozon транспортные карты "Тройка" и взыскал с него почти 5 миллионов рублей за нарушение прав истца на товарные знаки, следует из опубликованного решения суда. Как сообщил суду истец, в ноябре 2023 года ему стало известно, что на маркетплейсе Ozon ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает транспортные карты "Тройка", при этом незаконно, то есть без разрешения истца, использует принадлежащие метрополитену два товарных знака в 330 карточках товаров, а также на самих товарах. Истец попросил взыскать с нарушителя его исключительных прав на товарные знаки по 20 тысяч рублей за каждый случай нарушения – в сумме около 7 миллионов рублей. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции. Ответчик заявил в суде, что он приобрел транспортные карты у истца и иных лиц, сослался на принцип исчерпания права и представил соответствующие чеки. Однако суд согласился с доводами метрополитена, что "сам по себе факт приобретения ответчиком определенного количества транспортных карт "Тройка" у иных лиц и истца не означает, что именно эти карты впоследствии предлагались им к продаже на маркетплейсе… в указанных истцом карточках товара". Суд частично удовлетворил ходатайство Стоцкого о снижении заявленного истцом размера компенсации, взыскав с ответчика по 15 тысяч рублей за каждое нарушение. По данным Роспатента, товарные знаки, ставшие предметом спора, были зарегистрированы московским метрополитеном в 2018 году для большого количества классов товаров и услуг. Это комбинированные товарные знаки, включающие в себя словесный элемент "Тройка" и изображение трех лошадей.
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РОССИЯ, МОСКВА, Ozon, карта Тройка, ИП, суд
Суд запретил продажу транспортных карт "Тройка" на Ozon
Суд по иску московского метро запретил ИП продавать карты "Тройка" на Ozon
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного метрополитена запретил индивидуальному предпринимателю Дмитрию Стоцкому продавать на маркетплейсе Ozon транспортные карты "Тройка" и взыскал с него почти 5 миллионов рублей за нарушение прав истца на товарные знаки, следует из опубликованного решения суда.
Как сообщил суду истец, в ноябре 2023 года ему стало известно, что на маркетплейсе Ozon ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает транспортные карты "Тройка", при этом незаконно, то есть без разрешения истца, использует принадлежащие метрополитену два товарных знака в 330 карточках товаров, а также на самих товарах.
Истец попросил взыскать с нарушителя его исключительных прав на товарные знаки по 20 тысяч рублей за каждый случай нарушения – в сумме около 7 миллионов рублей. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.
Ответчик заявил в суде, что он приобрел транспортные карты у истца и иных лиц, сослался на принцип исчерпания права и представил соответствующие чеки. Однако суд согласился с доводами метрополитена, что "сам по себе факт приобретения ответчиком определенного количества транспортных карт "Тройка" у иных лиц и истца не означает, что именно эти карты впоследствии предлагались им к продаже на маркетплейсе… в указанных истцом карточках товара".
Суд частично удовлетворил ходатайство Стоцкого о снижении заявленного истцом размера компенсации, взыскав с ответчика по 15 тысяч рублей за каждое нарушение.
По данным Роспатента, товарные знаки, ставшие предметом спора, были зарегистрированы московским метрополитеном в 2018 году для большого количества классов товаров и услуг. Это комбинированные товарные знаки, включающие в себя словесный элемент "Тройка" и изображение трех лошадей.
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